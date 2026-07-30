Las posibles formaciones de O’Higgins y Boca por los playoff de la Copa Sudamericana

El Xeneize viaja a Chile en búsqueda de la clasificación a los octavos del certamen continental.

En el Estadio El Teniente de Rancagua, por la revancha de los playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a O’Higgins de Chile con el objetivo de conseguir un buen resultado y hacer valer la victoria como local para avanzar a la siguiente instancia.

Para este partido, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, piensa en un cambio con respecto al equipo que se quedó con el triunfo 1 a 0 en La Bombonera con gol de Miguel Merentiel. El mismo se daría en la mitad de la cancha con el ingreso de Santiago Ascacibar.

Es que el volante con pasado en Estudiantes de La Plata se metería para hacer un mediocampo más combativo, al jugar junto a Leandro Paredes y Milton Delgado, más Tomás Aranda como enlace. Quien saldría del XI es Leonel Flores, quien también fue titular frente a Riestra.

De esta manera, los otros 10 futbolistas serán los mismos que ganaron en condición de local hace una semana. De cara a este encuentro, Boca con una victoria o un empate clasificará a octavos de final, instancia en la que ya se encuentra Recoleta de Paraguay.

Las posibles formaciones de Boca y O’Higgins

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

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Cómo ver O’Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana

Este encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también por las plataformas de Paramount+ y DGO. Por otro lado, Flow también transmitirá este partido en el canal 109, al tomar la señal original de DSports, tal como ocurrió en el Mundial.

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