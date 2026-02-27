La búsqueda de un espacio propio, el camino que el Club Argentino busca copiar de Deportivo Español

A fines de 2025, el Deportivo Español recibió una gran noticia por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que aprobó la iniciativa que había presentado la diputada María Sol Méndez para que pudiera seguir usufructuando de las tierras donde está el club en el Bajo Flores por 20 años más. Y así como el Club Argentino nació en Madrid emulando el camino inverso que en 1956 habían iniciado un grupo de inmigrantes españoles en nuestro país, este hecho respecto a las tierras también motiva a los fundadores del Club Argentino, que rumbo a su tercer año de vida también busca donde tener su espacio propio.

Los primeros pasos del club fueron en el predio La Garena, de Alcalá de Henares, localidad que pertenece a la Comunidad de Madrid. Estar dentro de Madrid era un punto clave por la cantidad de inmigrantes argentinos que viven allí y porque la competencia deportiva es de mayor exigencia que en otras provincias. Para esta temporada, Adrián Varela y Gustavo Nomdedeu (fundadores de la institución) mudaron la localía a Vallecas Fútbol Club, donde además funciona la Academia del Fútbol Argentino de la AFA en Madrid.

“Este último cambio nos permitió acercarnos aún más a los hinchas argentinos porque llegar hasta Alcalá era un poco más complejo por la distancia. Pero ahora estamos cerca de una parada de subte y eso facilita muchísimo la movilidad”, comenta Varela. “Pero nuestro sueño es tener un espacio propio, un lugar donde tengamos canchas y también un lugar que sea referencia para que los argentinos puedan acercarse y compartir nuestras costumbres”.

Las charlas para conseguir una sede propia

Dos ayuntamientos pertenecientes a Madrid ya han mostrado interés en destinar un terreno donde el Club Argentino pueda asentarse, aunque no es un paso fácil. El plan inicial sería contar con espacio suficiente para construir dos canchas, tanto para competir como para ampliar la estructura de juveniles, hoy acotado justamente por estar limitados en los horarios en que pueden utilizar las canchas a pesar de que cada vez se acercan más chicos con ganas de jugar en el Granadero.

La aspiración tiene un componente más y tiene que ver con la idiosincrasia argentina respecto a los clubes como ámbito social. En España, muchos clubes son simplemente sus equipos y nada más. Cuentan con canchas, vestuarios, alguna oficina y no mucho más. “Nosotros queremos replicar lo que entendemos y sentimos como club en Argentina. Un lugar donde pasamos gran parte de la vida más allá de la actividad deportiva. Tener el espacio social desde compartir un asado, una partida de truco o cualquier otra actividad que se pueda organizar”, agregan los fundadores sobre este segundo gran paso -tras el que fue fundar el club- que quieren dar para seguir creciendo.

Los argentinos, siempre cerca y acompañando al equipo en cada partido. (Foto: Club Argentino)

Publicidad

Publicidad

Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia (por ahora el club alquila instalaciones de terceros para jugar de local), los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo:

Carnet Oficial Digital y Certificado de FAN ARGENTINO.

y Certificado de FAN ARGENTINO. Tu nombre aparecerá en el MURO DIGITAL GRANADERO.

Formarás parte de un grupo de difusión de WhatsApp.

Tendrás descuentos en nuestra tienda online.

en nuestra tienda online. Acceso al CLUB GRANADERO DE BENEFICIOS.

Con la primera compra de una camiseta, tendrás gratis la personalización.

Participarás de sorteos de indumentaria y merchandising oficial del club.

Publicidad

Publicidad

ver también La historia del Club Argentino, exportando la pasión y el amor por el fútbol en España