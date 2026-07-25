River recibe a Barracas Central, este sábado en el Monumental desde las 19.15, por la primera fecha del Torneo Clausura. El Millonario quiere dar vuelta la página luego de su eliminación por Copa Argentina, mientras que el Guapo se anima a soñar con dar el golpe de visitante. El árbitro del partido es Nazareno Arasa y la transmisión está a cargo de TNT Sports.
River 0-1 Barracas Central EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: minuto a minuto
El Millonario recibe al guapo con la intención de comenzar el campeonato con el pie derecho y dejar en el olvido su eliminación por Copa Argentina.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
River se va al descanso siendo silbado por el Monumental mientras pierde 1-0 con Barracas Central.
46'PT: Todo River pide penal
Pereyra fue empujado y derribado dentro del área por Rak, pero el árbitro y el VAR dejaron seguir el juego.
44'PT: Amarilla en Barracas
Jappert fue amonestado gracias al combo de una falta en campo propio y una posterior protesta al árbitro.
42'PT: ¡ANULADO EL EMPATE DE RIVER!
Tras la revisión del VAR, se detectó que Martínez Quarta se encontraba en posición adelantada al momento del cabezazo.
¡RIVER LO EMPATÓ, EL VAR LO ANULÓ! Martínez Quarta ponía el empate transitorío, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2HdEn2nlMZ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026
40'PT: ¡GOL DE RIVER!
Martínez Quarta apareció dentro del área para conectar un centro y poner el 1-1
32'PT: ¡River intenta, pero con una producción forzada
El Millonario busca llegar rápido al empate aunque sus movimientos resultan predecibles y sin fluidez. Por el momento, le cuesta hallar espacios.
22'PT: "Movete, River..."
Los hinchas empiezan exigirle respuestas a los jugadores del Millonario ante la adversidad en el resultado.
21'PT: ¡GOL DE BARRACAS CENTRAL!
Tras un excelente desborde de Insúa, Beltrán despejó un centro que quedó en los pies del Toro Morales, quien definió de primera y abrió el marcador.
¡GOL Y TOPO GIGIO DEL TORITO MORALES (EX BOCA) PARA EL 1-0 DE BARRACAS CENTRAL A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/65hdqtiEnN— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
14'PT: ¡BARRACAS CASI APROVECHA UN ERROR DE OTAMENDI!
Tras un buen anticipo, el defensor entregó un pase atrás que se quedó corto y el Toro Morales intentó aprovecharlo. Sin embargo, se quedó sin ángulo al intentar amagar a Beltrán y el disparo salió desviado.
12'PT: Intentó Borré
El delantero apareció por el segundo palo pero cabceó incómodo un centro que terminó fácilmente en las manos de Miño.
5'PT: River domina en el inicio
El Millonario es dueño de la pelota e impone condiciones en campo rival, aunque todavía sin profundidad.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
River y Barracas Central ya juegan por la primera fecha del Torneo Clausura
Salen los equipos a la cancha
Bajo un juego de luces y bengalas con los colores argentinos, en homenaje a la Selección nacional gracias a su rendimiento en el Mundial, River y Barracas pisan el campo de juego.
Otamendi ya oficia de referente
Con solo un par de entrenamientos encima, el defensor ya logró convertirse en nuevo referente del plantel y así lo demostró al liderar la entrada en calor.
¡EL NUEVO LÍDER DE RIVER! Nicolás Otamendi salió primero al campo de juego junto a sus compañeros para hacer la entrada en calor por primera vez en el Más Monumental. pic.twitter.com/SEQcLryIqm— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
¡LA FORMACIÓN DE BARRACAS CENTRAL!
Miño; Barrios, Jappert, Rak, Demartini; Porra, Miloc, Tapia, Insúa; Briasco, Morales.
¡BAJA DE ÚLTIMO MOMENTO EN RIVER!
A pesar de que se perfilaba como titular, Aníbal Moreno se resintió de su lesión en la rodilla derecha que lo tuvo a maltraer durante el último tiempo y de lo que ya se había recuperado.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN RIVER!
S. BELTRÁN; MONTIEL, MARTÍNEZ QUARTA, OTAMENDI, ACUÑA; SILVA, VERA, GALVÁN, PEREYRA; COLIDIO, BORRÉ
Por qué Coudet no está como DT de River
Coudet no estárá sentado en el banco de suplentes. En su lugar, quien conduce al equipo será su ayudante de campo, Ariel Broggi. La ausencia del entrenador responde a una sanción disciplinaria que arrastra desde el cierre del semestre pasado. Vale recordar que el Chacho fue expulsado por Yael Falcón Pérez luego de la final del Torneo Apertura, en la que River cayó 3-2 frente a Belgrano. Las reiteradas protestas del entrenador derivaron en la tarjeta roja y posteriormente el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó una suspensión de dos fechas.
La posible formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.