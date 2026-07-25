River 0-1 Barracas Central EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: minuto a minuto

18:00hs Por qué Coudet no está como DT de River

Coudet no estárá sentado en el banco de suplentes. En su lugar, quien conduce al equipo será su ayudante de campo, Ariel Broggi. La ausencia del entrenador responde a una sanción disciplinaria que arrastra desde el cierre del semestre pasado. Vale recordar que el Chacho fue expulsado por Yael Falcón Pérez luego de la final del Torneo Apertura, en la que River cayó 3-2 frente a Belgrano. Las reiteradas protestas del entrenador derivaron en la tarjeta roja y posteriormente el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó una suspensión de dos fechas.