Fuerte repudio de los hinchas de River ante el posible regreso de Rafael Santos Borré

El delantero colombiano podría volver al Millonario, desde Núñez ya hubo contactos con Inter de Porto Alegre para acordar su salida.

En River se trabaja para conformar al plantel que va a encarar el segundo semestre, con los objetivos claros: ganar la Sudamericana, el Clausura y la Copa Argentina. Eduardo Coudet quiere reforzar el ataque y son varios los apuntados, entre ellos Rafael Santos Borré.

El colombiano dejó un grato recuerdo en River, pero luego coqueteó varias veces con un regreso, el cual hasta ahora no se concretó. El Millonario sabe que Inter de Porto Alegre no ve con malos ojos dejarlo salir ya que busca reducir la masa salarial y en Núñez creen que por una suma cercana a los 3 millones de dólares lo podrá tener.

Bolavip pudo saber que ya hubo contacto entre Coudet y Borré. El futbolista desea llegar y todo está encaminado para que eso suceda. La dirigencia evalúa la situación ya que también están negociando con Gio Simeone y Lucas Beltrán. Se estima que de estos tres futbolistas van a llegar dos.

Rafael Santos Borré. (Foto: Getty).

Los hinchas no quieren la vuelta de Borré

En las redes sociales, los hinchas de River se hicieron eco del posible regreso de Rafael Santos Borré. En líneas generales, los fanáticos del Millonario se manifestaron en contra del regreso del colombiano. Muchos de ellos alegaron que sus mejores años ya pasaron y otros que no tiene sentido pagar por un futbolista que se fue libre en su momento.

Críticas en las redes

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DATOS CLAVE

Eduardo Coudet y la dirigencia de River Plate buscan el regreso del delantero Rafael Santos Borré para reforzar el ataque.

y la dirigencia de River Plate buscan el regreso del delantero para reforzar el ataque. El club Inter de Porto Alegre aceptaría dejar salir al colombiano por una suma cercana a los 3 millones de dólares .

aceptaría dejar salir al colombiano por una suma cercana a los . A pesar del interés del cuerpo técnico y la dirigencia, los hinchas del Millonario se manifestaron en contra de su posible retorno en las redes sociales.