River hoy: refuerzo para el CT, disposición de Borré y elogios a Juanfer Quintero

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 24 de junio.

River está transitando su tercer día de pretemporada en Alicante, España, donde Eduardo Coudet trabaja con 19 futbolistas que ya saben que estarán en su consideración para el segundo semestre del año. Mientras tanto, en Ezeiza se entrenan aquellos jugadores que el DT consideró prescindibles.

Entre las novedades del Millonario destaca la llegada de un nuevo integrante para el cuerpo técnico de Chacho y también la disponibilidad de Rafael Santos Borré para regresar al club. Además, se recibió como buena noticia el buen estreno de Juanfer Quintero con la Selección Colombia en el Mundial.

Ariel Broggi ya se sumó al cuerpo técnico

Ariel Broggi se integró a los trabajos de la pretemporada de River en Alicante, como nuevo integrante del cuerpo técnico de Eduardo Coudet. El entrenador de 43 años viene de ser DT de Gimnasia de Mendoza, club con el cual el año pasado logró el ascenso a Primera División. Y aunque tenía intenciones de seguir en ese rol, el llamado del Chacho lo hizo cambiar de parecer.

“Nuevo desafío. La misma pasión. Feliz y orgulloso de comenzar esta nueva etapa en River, con mucha ilusión por todo lo que viene”, escribió Broggi en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de sus primeros días de trabajo en el club, en la pretemporada en Alicante.

Rafael Santos Borré está dispuesto a volver

Rafael Santos Borré dio el visto bueno para volver a River directamente a Eduardo Coudet, quien se tomó el trabajo de llamarlo para hacerle el ofrecimiento. Ahora, el club deberá negociar con Inter de Porto Alegre, donde también están dispuestos a abrirle las puertas si la oferta económica los convence.

El posible arribo del colombiano generó diferentes reacciones entre los hinchas, porque algunos le recriminan no haber querido regresar la vez anterior que lo fueron a buscar, mientras que otros lo consideran un refuerzo importante para el ataque.

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River suma su tercer día de pretemporada en Alicante.

Elogios de Lorenzo a Quintero

En River recibieron como una gran noticia el buen nivel que mostró Juan Fernando Quintero en el Mundial con la Selección de Colombia, entendiendo que es la prueba de que todavía puede rendir y muy bien en el máximo nivel de competencia.

Prueba de ello también fueron los elogios que le dedicó el DT del seleccionado cafetero, Néstor Lorenzo: “Juanfer hizo su trabajo y lo hizo muy bien, con pases muy precisos en ese sector del campo. El gol también viene de un pase de él. Tanto él como James son muy importantes en ese tercio del campo, para filtrar pases y poner pelotas de gol”, dijo en conferencia de prensa.

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