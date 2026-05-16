Los hinchas de River criticaron a un titular tras clasificar a la final del Torneo Apertura 2026: “Todos los partidos”

El Millonario ganó 1-0 ante Rosario Central y espera por Argentinos Juniors o Belgrano, pero los fanáticos se quejaron de un futbolista.

Este sabado por la noche, River venció 1-0 a Rosario Centraly clasificó a la final del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol que convirtió Facundo Colidio de penal, el Millonario se impuso por la mínima ante el Canalla y sacó boleto para jugar el partido que vale un título. Sin embargo, los hinchas apuntaron contra Lautaro Rivero, a raíz del desempeño que mostró sobre el campo de juego.

El conjunto de Núñez avanzó a la última instancia, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes para conocer al nuevo campeón del fútbol argentino. Allí, se medirá al ganador de Argentinos Juniors – Belgrano, que se enfrentarán este domingo en La Paternal para sellar al finalista restante que jugará en la provincia de Córdoba.

Lautaro Rivero, defensor de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que, por su flojo rendimiento ante Rosario Central, los hinchas de River criticaron fuertemente a Rivero. Como sucede habitualmente, se expresaron a través de las redes sociales y dejaron en evidencia sus opiniones. En ese sentido, uno de los fanáticos dejó un comentario que destacó: “Siempre es el mejor jugador del equipo rival, en todos los partidos“.

Otros de los posteos que tanto resaltaron, fueron: “Se tiene que dedicar al golf“, “solo quiero que se termine este torneo para no ver más a Lautaro Rivero en River“, “sos horrible”, “el miedo que tiene”, “es un desastre, hay que venderlo urgentemente“, “increíble lo débil que es el en el juego aéreo, no gana una”, “más blandito que nunca” y “qué malo que sos”.

Lautaro Rivero, defensor de River Plate. (Getty Images)

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Los comentarios de los hinchas de River

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