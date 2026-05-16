Las quejas de Ángel Di María tras la caída de Rosario Central ante River: “Sabíamos que estas cosas podían pasar”

Fideo hizo referencia a lo que se habló en el Mundo River en la previa del encuentro. "Estamos orgullosos de nosotros", rescató.

Ángel Di María fue el primer jugador de Rosario Central que tomó la palabra luego de la caída ante River. El 1 a 0 del Millonario en el Monumental cortó con las ilusiones del Canalla de quedarse con el Torneo Apertura 2026. Tras el pitazo final, el campeón del mundo disparó con munición pesada.

Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un gran campeonato, estamos orgullosos de nosotros“, soltó Fideo en diálogo con TNT Sports.

Consultado sobre si le molestaron los dichos del Mundo River en la previa, respondió: “No, tranquilo. Creo que… es fútbol. Estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla, así que bueno, nada. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene y nada, felicitarlos… Ojalá que les vaya muy bien”.

Y continuó: “Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primero, que es importante, y bueno, nada, es eso. Nos tocó jugar de visitante. Bien de visitante… Hay que seguir trabajando“.

Además, en diálogo con ESPN, Di María soltó un dardo para Lucas Martínez Quarta: “Muchos hablaron de que no tenían descanso, pero Central nunca lo tuvo. Nos tocó venir en colectivo porque no sé que pasó con Aeroparque, se ve que no se podía aterrizar“.

Joaquín Alis
