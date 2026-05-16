Quién es el árbitro del partido entre River y Rosario Central por el Torneo Apertura 2026

El colegiado de 39 años, nacido en González Catán, es el encargado de arbitrar una de las semifinales del Apertura.

Por una de las semifinales del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, River recibe a Rosario Central. Tanto los comandados por Eduardo Coudet como los de Jorge Almirón buscarán conseguir el boleto hacia la ansiada final que se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la provincia de Córdoba.

De cara a este cotejo, desde la Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino designaron a Nicolás Ramírez, de 39 años, para que sea el árbitro principal. Estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. Además, el cuarto árbitro será Bruno Amiconi.

Una de las patas más importantes de la mesa, en la actualidad futbolística, es el VAR, donde se observan todas las jugadas a través de un monitor. El mismo estará a cargo de Silvio Trucco, quien tendrá la asistencia de Laura Fortunato.

Nicolás Ramírez

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a River

Sus números con el equipo que actualmente dirige Eduardo Coudet son diferentes, aunque el historial está parejo: 18 partidos, 9 victorias, 3 igualdades y 6 caídas. En esos juegos, suma 62 amonestaciones y 4 expulsiones, un penal a favor y dos en contra.

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a Rosario Central

Desde que es profesional, el colegiado nacido en González Catán estuvo presente en 7 actuaciones del Canalla: en su historial, llevan 5 triunfos, 1 empate y 1 caída. Además, amonestó a 19 futbolistas, no expulsó a ninguno y sancionó dos penales a favor.

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Rosario Central y River se enfrentaron en la fecha 3 del vigente Apertura.

¿De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro de River vs. Rosario Central?

Si bien este colegiado tiene pocas polémicas a lo largo de su carrera y es de los más respetados en la interna del fútbol, supo estar vinculado con un equipo. El periodista Flavio Azzaro reveló de qué equipo es hincha, en un video subido a su canal de YouTube en noviembre de 2022.

“Nicolás Ramírez es de Vélez, aunque también le tira a Almirante Brown“, soltó el periodista en un video llamado “¿De qué cuadro son los árbitros?”. De todas formas, el juez jamás se pronunció oficialmente acerca de su simpatía por algún equipo.

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La terna arbitral para River vs. Rosario Central

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

DATOS CLAVES