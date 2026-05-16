Jugador por jugador: los puntajes de River tras la victoria ante Rosario Central

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario tras el encuentro ante el Canalla en el Monumental.

Santiago Beltrán (6): Respondió bien en la única que lo exigieron. Está tan derecho que hasta lo ayudaron los palos. Otro arco en cero para el arquero titular de River.

Gonzalo Montiel (4): Ledesma le atajó un penal clave que pudo haber cambiado el trámite del partido. En defensa no sufrió. Lo reemplazó Bustos después del entretiempo.

Lucas Martínez Quarta (5.5): Alternó buenas y malas en su duelo individual con Copetti. Le hicieron el penal que después le atajaron a Montiel y también falló en un duelo clave en la jugada más clara de la visita. Sobre el final, metió un corte clave después de un buen pase de Di María.

Lautaro Rivero (6): Correcto partido del zaguero central, firme por arriba y por abajo. Sobre el final, sufrió un fuerte botinazo de Copetti pero pudo seguir en cancha.

Matías Viña (5): La pasó mal cuando Di María se recostó sobre su sector. Coudet lo sacó sobre el final para poner a Marcos Acuña.

Fausto Vera (5): Al ex Argentinos le costó entrar en los circuitos de juego. Fue amonestado a los 12′ del complemento por una fuerte falta a Di María.

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Aníbal Moreno (6): Estaba siendo uno de los mejores de River hasta que se lesionó a los 10′ del segundo tiempo. Muy claro con los pases y atento para los relevos.

Tomás Galván (6): En un partido con altibajos, el mediocampista terminó dando un pase clave a Freitas en la jugada del penal de Ledesma. Jugó los 90′.

Juan Cruz Meza (6): Coudet le dio la chance como titular y completó un gran primer tiempo. Su rendimiento fue bajando en el complemento, pero fue inteligente en los minutos finales para ganar infracciones.

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Facundo Colidio (8): Figura indiscutida del partido. Después de los silbidos en los octavos de final, el 11 de River tuvo otra grandísima noche en el Monumental. El gol de penal fue el broche de oro.

Sebastián Driussi (-): Una fuerte entrada de Ibarra le lastimó la rodilla y lo obligó a ser reemplazado en el arranque del partido. Salió llorando en camilla.

Joaquín Freitas (5): Le tocó reemplazar a Driussi y no brilló. Aún así, terminó generando la jugada del penal que definió el encuentro.

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Fabricio Bustos (7): Reemplazó a Montiel en el entretiempo y completó una gran noche. Almirón buscó atacarlo poniéndole a Campaz y estuvo más que firme.

Lucas Silva (6): Entró en el tramo final por Moreno y completó 35 minutos sin errores. Generó varias faltas cuando el partido pedía aguantar.

Marcos Acuña (-): Entró sobre el final.

Germán Pezzella (-): Entró sobre el final.