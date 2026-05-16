Franco Armani no aseguró su titularidad ante Bragantino y dio su opinión sobre Santiago Beltrán

Luego de haber regresado a las convocatorias tras varios meses marginado por lesión, Franco Armani rompió el silencio y habló de todo. El campeón del mundo ponderó el presente de Santiago Beltrán y no se animó a confirmar su titularidad en River de cara al miércoles ante Bragantino, donde el joven arquero deberá cumplir su fecha de suspensión.
“Estoy muy contento porque, después de un largo tiempo poder recuperarme, puedo estar acompañando a los chicos. Después de tantas idas y vueltas, de no poder salir adelante, me recuperé. Estoy disfrutando de este momento”, expresó el multicampeón en diálogo con ESPN, antes de enfrentar a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026.
Sobre la actualidad de Beltrán, expresó: “Estoy feliz de que Santi esté en este momento. Desde que subió con nosotros por primera vez, ya se le veían las condiciones. Después hay que demostrarlo adentro del campo de juego y Santi lo está haciendo con sus desempeños y sus grandes partidos. Es un chico con mucha madurez, con mucha personalidad. De mi lado, acompañarlo y darle lo mejor. Es un muy buen chico, trabajador y lo tiene bien merecido”.
Consultado sobre su posible titularidad de cara al miércoles, donde el juvenil no estará disponible por sanción, declaró: “Yo creo que primero hay que enfocarse en el partido de hoy, que es lo más importante. Ya van a quedar días para el miércoles. El técnico tomará la decisión. Sabemos que Santi no está por la expulsión, pero bueno. También está Ezequiel (Centurión), que está ahí con nosotros, que obviamente tiene posibilidades de jugar“.
“Estoy entrenando bien. Disfrutando de estos momentos, porque hay que disfrutarlos. Estar en estas instancias no es nada fácil y más en este fútbol argentino tan competitivo. Ojalá que hoy salga todo bien”, cerró.
River vs. Rosario Central: formaciones confirmadas
River saldrá a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Por su parte, Rosario Central formará con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Lautaro Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Pol Fernández, Vicente Pizarro; Ángel Di María y Enzo Copetti.