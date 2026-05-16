Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca, debió ser internado por un cuadro delicado de neumonía

El coordinador de guardametas de las inferiores xeneizes permanece en el Sanatorio Mitre. Desde 2023 atraviesa una lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Fernando Gayoso, histórico integrante del área de arqueros de Boca, se encuentra internado en el Sanatorio Mitre debido a un cuadro de neumonía. Según pudo averiguar Bolavip, el exarquero de 55 años permanece bajo atención médica mientras atraviesa un delicado momento de salud.

Actualmente, Gayoso se desempeña como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores del Xeneize, un rol que continuó ocupando incluso en medio de las dificultades físicas que fue atravesando en el último tiempo. Dentro del club, siempre fue una figura valorada por su trabajo silencioso y su cercanía con los juveniles.

En marzo de 2023, al histórico entrenador de arqueros le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa contra la que pelea desde entonces. A pesar del avance de la enfermedad, nunca se alejó completamente de su trabajo en Boca y siguió ligado al día a día del club.

En septiembre del año pasado, el propio Gayoso había contado públicamente cómo la ELA afectaba su rutina diaria. “Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Fernando Gayoso, junto a Setgio Romero, durante su etapa como entrenador de arqueros de Boca (Getty Images).

Más allá de ese contexto, también dejó en claro su deseo de seguir vinculado al fútbol y afrontar la enfermedad con fortaleza. “Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”, aseguró en aquella entrevista. Mientras tanto, distintas muestras de apoyo y cariño comenzaron a multiplicarse en redes sociales en medio de la preocupación por su estado de salud.

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