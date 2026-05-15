Se suma una nueva alternativa para ver por TV el Mundial 2026 en Argentina

Cada ve falta menos para el comienzo del Mundial y en Argentina ya empieza a haber clima. Los campeones del mundo buscarán defender el título en Estados Unidos, México y Canadá y su camino comenzará ante Argelia en Kansas City, luego llegará el turno de trasladarse a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania.
En las últimas horas se dio a conocer que TyC Sports será uno de los canales encargados de transmitir el Mundial para Argentina. El canal con sede en el barrio porteño de Constitución lo hizo durante años, pero recién este viernes hizo oficial que también lo hará en la edición de 2026. TyC se suma a Telefé y la TV Pública en lo que respecta a la televisión, mientras que en el streamig se podrá ver por Disney+, DGO, Flow y Paramount+.
Todas las alternativas para ver el Mundial 2026 en Argentina
En los tiempos que corren, la televisación del Mundial 2026 será a través de la televisión de aire, con la transmisión de la TV Pública y Telefé, mientras que por cable será por TyC Sports. En todos estos casos se pasarán los partidos de la Selección Argentina y algunos otros, pero no los 104.
Por otro lado, en streaming, el Mundial 2026 se podrá ver tanto por Disney+ como también por DGO. Flow también pasará los partidos de la Selección Argentina a través de su plataforma online. Además, Paramaount+ hará lo propios con los duelos de la Albiceleste y también otros encuentros selectos.
Lionel Messi con la Copa del Mundo en Qatar 2022. (Foto: Getty).
Scaloni entregó la prelista de 55 jugadores para el Mundial
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
El fixture de Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas