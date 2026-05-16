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Sebastián Driussi y una nueva lesión en River ante Rosario Central: torción en la rodilla y llanto desconsolado

A los 7 minutos del primer tiempo, el delantero rompió en llanto tras quedar tendido sobre el campo de juego.

Sebastián Driussi, se lesionó en River vs. Rosario Central.
© GettySebastián Driussi, se lesionó en River vs. Rosario Central.

En el arranque del partido entre River y Rosario Central correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura 2026, se vivió un acontecimiento lamentable: Sebastián Driussi sufrió una dura lesión. Cuando apenas habían transcurrido 7 minutos del primer tiempo, quedó tendido sobre el campo de juego y rompió en llanto, a tal punto que tuvo que ser reemplazado inmediatamente.

Sebastián Driussi, se lesionó en River vs. Rosario Central. (Getty Images)

Sebastián Driussi, se lesionó en River vs. Rosario Central. (Getty Images)

La acción ocurrió cuando el delantero conducía el ataque en 3/4 de cancha y se ponía de cara al arco rival. Allí, el atacante enganchó hacia dentro y Franco Ibarra se lo llevó puesto, que a su vez se resbaló y le trabó la pelota al mismo tiempo que le golpeó la rodilla y le generó un movimiento inusual. Automáticamente, el futbolista se dio cuenta y muy rápido avisó la gravedad de la lesión.

Lo cierto es que, a los 7 minutos del primer tiempo, Driussi sufrió una grave lesión en la rodilla. Tras un fuerte contacto con el mediocampista central de Rosario Central, el hombre de River no pudo contener las lágrimas mientras era asistido por los médicos. Después de una rápida intervención de los especialistas, debió ser reemplazado e ingresó Joaquín Freitas en su lugar.

Las imágenes son evidentes: se le torció la rodilla. De esta manera, el goleador del Millonario reaccionó con bronca y luego tristeza, producto de la desazón por haber sufrido la cuestión física. En primera instancia, golpeó el césped para descargar el enojo y casi de inmediato quebró en llanto porque ya era consciente de la gravedad de la lesión y que tenía que salir del campo de juego.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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