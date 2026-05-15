Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la salida de la radio, que lo acusó de ir para atrás en la eliminación de Independiente

El futbolista de Independiente protagonizó un fuerte cruce con el periodista. “Me podés decir que soy un burro pero nunca que voy para atrás”, le habría reclamado.

La tensión que dejó la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura sumó un nuevo capítulo este viernes. Y es que Ignacio Malcorra, futbolista del Rojo, habría increpado al periodista Gustavo López luego de los cuestionamientos que el conductor realizó en los últimos días sobre su actuación en el partido disputado en Arroyito, el pasado domingo.

La polémica se originó a partir de una jugada puntual del partido, cuando Malcorra desperdició una chance clara para darle la clasificación a Independiente. Horas después, López puso en duda públicamente la actitud del futbolista debido a su pasado en Rosario. “Malcorra faltaba que festeje con Central. Lo vi después en los videos saludando a los jugadores, no en la cancha, pero después con Marco Ruben. A ver, no estoy en el cuerpo de Malcorra pero me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente…”, lanzó en su programa en Radio La Red.

🔥POR ESTO, MALCORRA FUE A BUSCAR A LA RADIO A UN GUSTAVO LÓPEZ QUE SE COMIÓ LOS MOCOS



🤡El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente 🆚 Rosario Central



🥊Y el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — ✪ Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

Ante el revuelo generalizado que generó aquella oportunidad de gol desperdiciada, el volante utilizó sus redes sociales para defenderse. “Loco me pueden tratar de perro, de lo que quieran… Pero de ir para atrás NUNCA”, escribió. Y agregó: “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Avalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal”.

Sin embargo, el conflicto escaló este viernes. Según trascendió, Malcorra se presentó en las inmediaciones de Radio La Red, ubicada en el barrio porteño de Palermo, y aguardó dentro de su camioneta hasta que Gustavo López abandonara el edificio tras finalizar su programa. Fue allí, cuando el periodista se disponía a subir a su auto, que se produjo el cruce verbal.

El descargo de Malcorra en redes sociales por la jugada que falló ante Rosario Central.

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“Me podés decir que soy un burro pero nunca que voy para atrás. No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa, hace tres días que no pueden dormir”, le habría reclamado el futbolista de Independiente, según Diario Olé.

El episodio incluso pudo seguirse parcialmente al aire, ya que en ese momento continuaba la transmisión del programa conducido por Marcelo Palacios en La Red. Desde una de las ventanas de la radio, que da directamente hacia la calle, los integrantes del ciclo observaron el momento en vivo y relataron parte de lo sucedido mientras intentaban intervenir para frenar la situación. Finalmente, el conflicto no pasó a mayores gracias a la intervención del personal de seguridad privada y de otros periodistas presentes en el lugar.

⚠️🤬 Ignacio Malcorra, de Independiente, FUE A BUSCAR AL PERIODISTA GUSTAVO LÓPEZ a la salida de la radio.



‼️ El jugador le recriminó los comentarios del conductor, donde daba a entender que NO QUISO HACER EL GOL vs Rosario Central.



Vía @okdobleamarilla. pic.twitter.com/gFO8vKdRQ5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 15, 2026

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