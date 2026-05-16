Con Milton Giménez entre algodones, Claudio Úbeda define el 11 de Boca vs. Cruzeiro sin Zeballos ni Cavani en la delantera

Al Xeneize le restan dos entrenamientos para terminar de conformar la alineación con la que recibirán a Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Boca se prepara para enfrentar a Cruzeiro, este martes 19 de mayo, en La Bombonera y bajo el marco de la fecha 5 de la Copa Libertadores, donde los dirigidos por Claudio Úbeda precisan con suma urgencia conseguir una victoria que les permita acomodarse en el Grupo D, ya que por ahora se encuentran en la tercera posición.

De cara a este compromiso, el Sifón no contará con la presencia de Santiago Ascacíbar, como así tampoco con Adam Bareiro. El primero fue expulsado ante Barcelona SC -aún no se conoció su sanción y podría recibir dos fechas de suspensión-, mientras que el paraguayo se desgarró. A raíz de esto, Tomás Belmonte ocupó el lugar del ex Estudiantes de La Plata. Pero cuando se creía que Milton Giménez estaría con Miguel Merentiel en el ataque, todo se complicó.

Según pudo confirmar BOLAVIP, el ex Atlanta sufrió una dolencia en el talón, se realizó y no arrojaron lesión. Pero no estuvo en la formación que este sábado, en el entrenamiento matutino, colocó Úbeda. Junto a la Bestia estuvo Ángel Romero, aunque Giménez, por ahora, sigue en competencia para el martes. A raíz de lo que ocurrió, lo continuarán evaluando.

Cabe destacar que, a pesar de que Edinson Cavani viene entrenándose junto a sus compañeros, nunca formó parte de la formación. En el ataque no se produjeron cambios, por lo que tampoco estuvo Exequiel Zeballos, a quien durante la semana se lo veía como una opción para acompañar a Merentiel ante la ausencia de Bareiro.

Boca perdió y quedó eliminado ante Huracán. Ahora piensa en Cruzeiro.

La posible formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero, fueron los once futbolistas que probó Claudio Úbeda durante el entrenamiento del sábado 16 de mayo.

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Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

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