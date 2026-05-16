Boca hoy: la renovación que encamina Roma con Dybala, el XI que paró Úbeda pensando en Cruzeiro y el título que ganó Saracchi antes de volver

Las noticias que los hinchas del Xeneize no pueden dejar de leer este sábado 16 de mayo.

Mientras se prepara para recibir a Cruzeiro el próximo martes desde las 21.30 en La Bombonera, clave para las aspiraciones en Copa Libertadores y definitorio para Claudio Úbeda, Boca no recibió buenas noticias desde Italia en relación a sus intenciones de poder sumar a Paulo Dybala para la segunda mitad del año.

Además, Claudio Úbeda hizo fútbol esperando por la recuperación de Milton Giménez, que tiene una dolencia en el talón, y Marcelo Saracchi, que debe regresar al club una vez finalizada la temporada europea, se coronó campeón con Celtic en Escocia.

Novedades poco alentadoras sobre Dybala

En la previa del clásico que Roma disputará este domingo ante Lazio, su entrenador Gian Piero Gasperini se refirió a la situación de Paulo Dybala de cara al futuro y sus palabras fueron poco alentadoras respecto a la posibilidad de que pueda llegar a Boca en julio.

“¿La renovación de Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro ha sido muy positivo. Si ambas partes tienen voluntad, se puede encontrar una solución”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Roma trabaja para cerrar la renovación de Dybala.

El XI que paró Úbeda este sábado

Sin Milton Giménez, que sintió una molestia en el talón que de todos modos no le impediría jugar el martes, Boca hizo fútbol en la práctica de este sábado y Claudio Úbeda dio pistas sobre el equipo que podría alinear como titular ante Cruzeiro.

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Imposibilitado de contar con Santiago Ascacíbar, expulsado en Ecuador, ni con Adam Bareiro, lesionado ante Huracán, el DT formó con Brey; Braida, Di Lollo, Costa y Blanco; Belmonte, Paredes, Delgado y Aranda; Merentiel y Ángel Romero.

Ni Edinson Cavani ni Exequiel Zeballos ingresaron en el equipo titular pese a la ausencia de Milton Giménez. Para el uruguayo se trataba de una práctica clave para determinar si será parte de la convocatoria o si continuará al margen.

Saracchi fue campeón con Celtic

Marcelo Sarachi se coronó campeón con Celtic en Escocia este sábado, gracias al triunfo 3-1 sobre el Hearts en un partido definitorio en el que ingresó en el complemento. Su préstamo finalizará el próximo 30 de junio, por lo que deberá regresar a Boca y esperar a ver si será tenido en cuenta o no para la segunda mitad del año.

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El uruguayo, que todavía tiene chances de ser parte de la convocatoria de Marcelo Bielsa para disputar el Mundial, tiene contrato con El Xeneize hasta diciembre de 2027 y Celtic una opción para hacer uso de la compra de su ficha, por la que de momento no han avanzado.

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