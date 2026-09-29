La Fórmula 1 confirmó 18 de 22 pilotos para 2027: qué equipos restan revelar sus corredores

En plena recta final del Campeonato, se dieron a conocer 9 duplas que estarán en la próxima temporada.

Mientras la temporada 2026 está entrando en su recta final, empiezan a sellarse los pilotos que estarán el próximo año. De hecho, a esta hora ya hay 9 duplas confirmadas que dirán presente en la Fórmula 1 durante 2027. En ese sentido, solamente restan definir dos equipos para conocer la totalidad de los corredores que pelearán por los títulos.

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Sin ir más lejos, este martes se dio a conocer que Fernando Alonso seguirá en Aston Martin como la principal cara, a pesar de tener 45 años y no transitar un buen presente en el último tiempo. Junto a él, estará nuevamente Lance Stroll como ladero sobre la pista, en un claro intento de dar vuelta la página tras una flojísima actuación en la edición actual.

Fernando Alonso y Lance Stroll, pilotos de Aston Martin en la Fórmula 1. (Getty Images)

Vale recordar que hasta ahora no hay modificaciones respecto a 2026, aunque todavía faltan revelarse algunos pilotos que podrían generar cambios en la parrilla. Lo cierto es que aún restan confirmar Haas y Racing Bulls, que hasta el momento no anunciaron a ninguno de los dos corredores que se subirán a los monoplazas durante 2027.

Un dato importante a tener en cuenta es que Franco Colapinto permanecerá en la Fórmula 1. A pesar de su última actuación, el argentino hizo una buena temporada y sumó varios puntos para el Campeonato, lo que le sirvió para ser ratificado por Flavio Briatore. En ese sentido, estará acompañado por Pierre Gasly, por lo que se repite la dupla una vez más.

Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore. (Getty Images)

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A su vez, vale resaltar que el equipo del momento repetirá la fórmula que tanto éxito le está brindando en 2026. Esto significa que Kimi Antonelli será la cara de Mercedes, mientras tiene todo encaminado para consagrase campeón de la temporada. A su lado, de nuevo, estará George Russell, el escolta del certamen para seguir consolidando la dupla.

George Russell y Kimi Antonelli, pilotos de Mercedes en la Fórmula 1. (Getty Images)

Hay 9 duplas confirmadas para 2027: restan Haas y Racing Bull

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russel.

Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

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Hay 9 de 11 duplas confirmadas para 2027.

Cuándo y dónde es la próxima carrera de la Fórmula 1

El próximo GP de la Fórmula 1 será en el Circuito de Sepang, en Malasia. El mismo se correrá el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre, en horas de la madrugada argentina.