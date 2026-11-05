Los hinchas de River señalaron a un titular a pesar del triunfo ante Aldosivi: “Es un espanto”

El Millonario sufrió para ganar en Mar del Plata y la hinchada no perdonó a uno de sus jugadores.

River Plate se impuso por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata y espera por otros resultados para conocer si clasifica cuarto a Playoffs. Sin embargo, el Millonario sufrió más de la cuenta para llevarse los tres puntos y muchos hinchas perdieron la paciencia con un futbolista en particular antes de la apertura del marcador.

Se trata de Giovanni González, lateral derecho que reemplazó al suspendido Gonzalo Montiel en el equipo titular. El uruguayo fue de más a menos y lo terminó de sentenciar una acción en la que perdió el equilibrio.

Giovanni Gonzalez, defensor de River Plate (Getty Images)

Los hinchas de River señalaron al uruguayo Giovanni González

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