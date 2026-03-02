Argentina perdió 2-0 ante Estados Unidos en el inicio de la She Believes Cup: “Nos estamos acercando”

Mal pero no tan mal. Perder ante el vigente campeón olímpico, cuatro veces campeón del mundo, número 2 del ranking de la FIFA por apenas 2-0 deja mucho para el análisis. Es cierto: una derrota es una derrota. Pero en el inicio de la She Believes Cup en el GEODIS Park de Nashville Argentina mostró puntos altos y una solidez que no es nueva pero que ante una potencia de esa magnitud toma otra trascendencia.

Los números son claros: la Selección nunca le pudo ganar a Estados Unidos. Jugaron diez veces y perdió la misma cantidad de veces. Y le hizo un solo gol: en un amistoso en 1998. El resultado del último domingo es el menos abultado del historial, junto con el partido que jugaron en los Panamericanos 2023 (también fue 0-2). La última vez que se cruzaron fue en Louisville, en octubre del 2024 y fue 0-3.

“Estamos muy orgullosas del trabajo hecho, nos estamos acercando a las potencias”, resaltó la capitana Aldana Cometti luego del partido, consciente del rival al que enfrentó y de las jugadoras que estuvieron en cancha. Si hasta ingresó Trinity Rodman, actualmente la jugadora mejor paga del mundo (y sufrió una molestia tras chocar con Milagros Martín).

Argentina viajó a los Estados Unidos con un plantel compuesto por jugadoras experimentadas y varias juveniles que están sumando minutos desde hace rato. Claro que al plantel le faltaron algunas jugadoras como Kishi Núñez, quien acaba de terminar su participación en el Sudamericano Sub 20 siendo la goleadora del torneo. Para la Selección se trata del primer gran partido de este 2026: después de este torneo será tiempo de volver a pensar en la Liga de Naciones clasificatoria al Mundial de Brasil 2027.

El equipo se plantó bien en la cancha: intentó presionar, recuperar la pelota y no dejarse avasallar pero recibió el primer gran golpe cuando apenas iban 18 minutos del primer tiempo: Sears mandó el centro atrás y desde la puerta del área grande Lindsey Heaps dejó sin chances a Solana Pereyra y metió el 1-0.

Tres minutos después, Estados Unidos aumentó, pero el gol fue anulado por posición adelantada. Esos minutos posteriores al 1-0 fueron duros para Argentina, que intentó juntar líneas ante el local que se fue con todo buscando aumentar. El equipo mostró buenas intenciones y atacó siempre que pudo, aunque le costó encontrar el espacio o el momento justo ante un equipo que ya jugó dos partidos desde que arrancó el año.

La más clara de la albiceleste en el primer tiempo fue un buen tiro de Agostina Holzheier con un tiro de media distancia que pasó cerca de Dickey. En el segundo tiempo, Argentina tuvo su chance de empatar en los primeros minutos: Florencia Bonsegundo metió un muy buen derechazo que fue justo donde estaba la arquera local.

El 2-0 llegó con cierta complicidad: Jaedyn Shaw remató cruzado y la pelota se le escurrió en las manos a Solana Pereyra, cuando iban 11 minutos del segundo tiempo. Fue un duro golpe ya que Argentina se encontraba bien en el campo y jugando con seguridad. Por eso, más allá de la derrota, las sensaciones fueron positivas.

Esta es la segunda vez que la Selección es invitada a jugar la She Believes Cup, que ya lleva 11 ediciones. Argentina participó por primera vez en 2021. Los cuatro equipos que participan de esta edición son Estados Unidos, Argentina, Colombia y Canadá.

El próximo partido del equipo de Portanova será el miércoles ante Colombia, a las 17.30 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus, Ohio. El último será con Canadá, el sábado 7 a las 14.30 en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Luego de disputar este torneo amistoso, la Albiceleste pondrá la cabeza nuevamente en la Liga de Naciones, en la que se encuentra en la segunda ubicación en la tabla. El 18 de abril será el próximo partido, ante Chile y como visitante.

Estados Unidos: 1. Claudia Dickey; 5. Tara Rudd, 7. Lily Yohannes, 8. Jaedyn Shaw; 10. Lindsey Heaps, 11. Kennedy Wesley, 13. Olivia Moultrie, 19. Emma Sears, 20. Gisele Thompson, 25. Maddie Dahlien, 26. Jameese Jospeh. DT: Emma Hayes

Argentina: 1. Solana Pereyra; 4. Justina Morcillo, 16. Sofía Domínguez, 13. Sophia Braun, 6. Aldana Cometti, 3. Eliana Stábile; 10. Maricel Pereyra, 5. Vanina Preininger, 8. Daiana Falfán, 15. Florencia Bonsegundo, 19. Agostina Holzheier. DT. Germán Portanova.

Los partidos de Argentina se podrán ver en vivo por LPFPlay.com y por Disney+.