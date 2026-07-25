Los puntajes de River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario luego de la derrota ante el Guapo.

SANTIAGO BELTRÁN (5): En la única difícil que tuvo, dio un rebote largo al medio que terminó en gol de Barracas Central. En el segundo tiempo, le tapó un mano a mano a Maroni, aunque el árbitro dio saque de arco.

GONZALO MONTIEL (6): Correcto primer tiempo del campeón del mundo, que intentó desnivelar por la banda derecha. El equipo no lo usó tanto en ataque, pero pasó siempre con criterio.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA (5): El gol de Barracas llegó por un duelo aéreo perdido suyo y después se cayó al perseguir a Insúa. Le anularon un gol por fuera de juego. Barracas no lo atacó más allá del gol.

NICOLÁS OTAMENDI (6): Aún con un grosero error que casi termina en gol de Barracas, fue un buen debut en lo personal para él en River. Presencia en la última línea y ganador en todas las divididas. No tuvo responsabilidad en el gol.

MARCOS ACUÑA (6.5): Sin sufrir en defensa, fue de los pocos que intentó ir siempre para adelante. Al igual que en el primer semestre, da la sensación de que el equipo siempre depende de él para generar peligro.

LUCAS SILVA (5): Le tocó reemplazar a Moreno y no desentonó. Jugó siempre seguro, cuando el equipo necesitó de alguien que se anime a arriesgar.

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FAUSTO VERA (5): Un caso muy similar al de Silva. Sin groseros errores, debe hacer valer más su jerarquía. No arriesgó, no filtró pases e hizo poco para incomodar a Barracas. Salió en el entretiempo.

TOMÁS GALVÁN (5): Intrascendente partido de quien, por características, debería ser el conductor del equipo. Uno de los responsables de las pocas chances de gol generadas. Salió para el último tramo del encuentro.

LAUTARO PEREYRA (5): Mostró algo de rebeldía en sus primeras intervenciones, pero lejos de desequilibrar como cuando le tocó ingresar. Aún así, fue de los que más ganas tuvo de hacer algo diferente. Salió en el entretiempo.

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FACUNDO COLIDIO (5): Primer tiempo con pocas intervenciones positivas para delantero, que volvió a alternas buenas y malas. En el complemento se activó con un tiro libre que pegó en el travesaño, tiros desde afuera. Aún así, Broggi lo sacó a los 22′.

RAFAEL SANTOS BORRÉ (5): Ganó varias pelotas divididas y mostró la misma predisposición que ofrecía en su etapa interior. En el complemento se fue diluyendo. El equipo no le generó chances de gol.

LUCAS BELTRÁN (6): El que más chances generó de todos los que entraron. Habilitó a Montiel en una buena pared, tuvo un cabezazo a los 30′ que se fue cerca del palo izquierdo y un remate desde el borde del área.

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JOAQUÍN FREITAS (5.5): Entró con las ganas de siempre y buscó desnivelar por la derecha. Ganó algunas pelotas paradas que luego el equipo no aprovechó.

MAURO ARAMBARRI (4): Entró para los últimos 20′ y a los pocos minutos fue amonestado por un patadón a Candia. Aportó poco en los minutos finales.

ÁNGEL CORREA (5): En la primera que tocó, se fabricó una chance de gol con un recorte y disparó. Tuvo algunas insinuaciones pero pudo hacer poco en espacios reducidos.