Los puntajes de River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Con gol de Marcos Acuña en el arranque, el Millonario triunfó como local y mandó al descenso al conjunto cordobés.

Santiago Beltrán (6): El arquero de River no tuvo trabajo con 0 remates contra su arco.

Gonzalo Montiel (5): No tuvo su mejor partido en el retroceso y estuvo algo irregular en ataque.

Lucas Martínez Quarta (6): Partidos sin sobresaltos para el zaguero al que le atacaron poco.

Nicolás Otamendi (6): Misma situación que su compañero, con una noche con poco trabajo.

Marcos Acuña (7): Marcó el único gol de la noche y sostuvo un buen rendimiento general.

Tobías Andrada (6): Algo nervioso en el comienzo. Fue de menor a mayor en cuanto a rendimiento.

Fausto Vera (4): No fue la noche del mediocampista, que podría pelear el puesto con Aníbal Moreno en su vuelta.

Tomás Galván (5): Partido irregular del volante ofensivo. Buenos remates para exigir al arquero rival.

Lautaro Pereyra (7.5): Uno de los mejores jugadores de la cancha. Muy claro en cada toque, se asoció con compañeros y generó peligro de media distancia.

Ángel Correa (7): Un centro venenoso significó el gol del partido. Se mantuvo activo y aceleró el juego en cada participación.

Sebastián Driussi (4): El delantero no tuvo una buena noche. Se lo vio impreciso y con dificultad para participar en lo colectivo.

INGRESARON

Thiago Almada (5): Ingreso sin destellos del campeón del mundo.

Rafael Santos Borré (5): Tampoco pudo ayudar a su equipo en su tramo en cancha.

Juan Cruz Meza (-): Sin calificación. Ingresó para los últimos minutos.

Facundo González (-): Sin calificación. Ingresó para los últimos minutos.