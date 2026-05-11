A pesar de la victoria del Millonario ante San Lorenzo, el conductor de ESPN F12 criticó la actualidad de uno de los delanteros del equipo.

Con sufrimiento, River Plate abrochó este domingo su pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Tras un gol agónico en el tiempo suplementario, los de Eduardo Coudet vencieron por penales a San Lorenzo y se mantienen con vida en los Playoffs del certamen local.

A pesar de la victoria del Millonario, el encuentro dejó mucha tela para cortar. Si bien los hinchas se expresaron en el Estadio Monumental con cánticos para sus jugadores, las críticas siguieron en el arranque de esta semana en otros ámbitos. Mariano Closs no se mantuvo al margen.

El conductor de ESPN F12 se refirió al rendimiento del equipo de Coudet ante el Ciclón y fue tajante con respecto a la actualidad de Facundo Colidio. El delantero lleva meses de actuaciones a la baja, por lo que el periodista opinó que su ciclo en el club ya está terminado.

Facundo Colidio ante San Lorenzo. (Foto: Getty)

“Lo de Colidio no resiste más. Cuando ya se la agarran con vos tenés que salir de ahí, con lo buen jugador que es”, analizó el periodista, además de relator, sobre la floja actualidad del exdelantero de Tigre.

En la misma línea, destacó su capacidad para jugar al fútbol, aunque lo vislumbró levantando su nivel con otra camiseta en el futuro cercano: “En otro sitio va a jugar bien porque es un gran jugador, tiene clase para jugar al fútbol”.

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La cosecha goleadora de Facundo Colidio en 2026

El atacante de River atraviesa un año flojo de cara al arco rival. En 17 encuentros disputados, teniendo en cuenta todas las competencias, solamente anotó en 3 oportunidades, además de haber aportado una asistencia. El jugador de 26 años tiene contrato vigente con los de Núñez hasta diciembre de 2027.

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