Por qué no relata Mariano Closs en Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

El popular narrador no será la voz del encuentro del Xeneize en la señal de ESPN. El motivo.

El encuentro entre Boca y Universidad Católica se llevará a cabo este jueves 29 de mayo a partir de las 21.30, en lo que será el plato fuerte de la jornada 6 de la Copa Libertadores. El mismo será transmitido tanto por la señal de Disney+ y no contará con los relatos de Mariano Closs, algo que toma a muchos por sorpresa.

Si bien el popular narrador ha sido la voz principal para los compromisos del Xeneize en el certamen, no se encuentra en La Bombonera en esta oportunidad. Esto se debe a que el periodista se encuentra en Estambul y no en el Alberto J. Armando

Este sábado, Closs relatará la final de la UEFA Champions League 2025/26, que será protagonizada por Arsenal y París Saint-Germain. Al encontrarse en Turquía, la señal tuvo que prescindir de sus servicios para la noche copera de jueves.

Quién relata Boca vs. Universidad Católica

En la transmisión de ESPN, que en Argentina solo se puede ver por Disney+, el relator será Leonardo Gabes, mientras que Marcelo Espina oficiará de comentarista. En la zona de vestuarios estarán Diego Monroig y Florencia Romero.

Por el lado de FOX Sports, el encargado de ponerle voz será Hernán De Lorenzi, acompañado por Miguel Osovi en los comentarios. Se trata de la dupla principal de la señal, que también contará con el periodista Ezequiel Polanco haciendo campo de juego.

Qué canales transmiten Boca vs. Universidad Católica

El encuentro entre Boca y Universidad Católica se podrá ver a través de las pantallas de FOX Sports, que será la única opción televisiva. Por streaming, el compromiso se podrá ver por Dinsey+.