Otamendi eligió lugar en el vestuario y expresó sus primeras palabras como jugador de River: “El inicio de algo hermoso”

El defensor recorrió la intimidad del Monumental, asumió su primer compromiso como jugador del club y hasta metió presión señalando su taquilla en el vestuario.

Nicolás Otamendi ya firmó el contrato que lo vinculará a River hasta diciembre de 2027 y horas más tardes de esa confirmación, desde las redes sociales oficiales del club dieron a conocer sus primeras palabras a través de un video en el que se lo vio recorrer la intimidad del mismo Estadio Monumental en el que tantas veces defendió la camiseta de la Selección Argentina.

“Como hincha de River, es un sueño hecho realidad. No veo la hora de poder jugar en este estadio. Contentísimo de poder estar con esta camiseta que es la más hermosa. Mi familia es más que fanática. Imaginate que me quedaba hasta tarde para mirar los partidos. Una cosa es jugar con la Selección y otra con River. Va a ser lindo”, manifestó el defensor que en el Mundial se despedirá del seleccionado.

Además, ya asumió los primeros compromisos como futbolista del Millonario. “Obviamente hay que ganar lo que se juegue porque este club te exige eso. Vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y competir para que el club sea más grande todavía“, remarcó.

De paso por el vestuario del Monumental, Otamendi pareció elegir cuál le gustaría que sea el sitio que lleve su nombre a la hora de cambiarse para el partido. “Normalmente, cuando vengo con la Selección, me cambio acá, siempre”, dijo señalando su taquilla.

Después de probarse la camiseta que pronto defenderá por primera vez de manera oficial, envió su saludo a los hinchas y expresó: “Vestir esta camiseta es lo más lindo que me va a pasar. Esperemos que sea el inicio de algo muy hermoso”.

"Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar". 🤍❤️🤍



✍️ Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026

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La historia de amor entre Otamendi y River

Todo comenzó mucho antes de su debut en la Primera de Vélez, cuando el sentimiento ya estaba impregnado desde la cuna. El primer eslabón quedó registrado en esa foto de su infancia y adolescencia donde se lo ve posando con la camiseta del Millonario, demostrando que su fanatismo no nació con las luces del profesionalismo.

Sin embargo, la primera confesión pública llegó en febrero de 2020. Mientras vestía la camiseta del Manchester City, su amigo Martín Sendoa soltó la bomba de que el central “se moría por jugar en River“, lo que obligó al propio Otamendi a salir a calmar las aguas en Radio La Red sin ocultar su esencia. “Soy hincha, pero estoy bien acá. Más adelante se verá“, declaró en aquel entonces.

Desde aquel entonces, el zaguero eligió continuar sus mejores años profesionales, marcados por la gloria con la Selección Argentina, en silencio. Aunque, fiel a su estilo, eligió dejar señales en su intimidad en reiteradas ocasiones. Eso quedó claro entre 2022 y 2023, cuando en las redes sociales consiguió que se haga viral una foto de sus mañanas de mate en Europa, donde en el termo se vislumbraba un sticker gigante del escudo de River con el histórico león en el centro. Poco después, al aterrizar en el país con la Selección previo al Mundial de Qatar, los hinchas detectaron en su valija de viaje una calcomanía letal con la inscripción “9.12”, en alusión a la final de Madrid.

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Semejantes gestos no tardaron en motivar a la dirigencia de River en activar el operativo seducción. Así, en marzo de 2023, tras un partido de la Scaloneta frente a Panamá en el Monumental, la cúpula de Jorge Brito le obsequió una camiseta con su nombre y el defensor recogió el guante ante la prensa. “Estoy agradecido a River. Saben que soy hincha, la verdad que es un halago que un club te elogie de esa manera”, expresó.

Pese al gesto, Otamendi renovó su contrato con Benfica -el mismo que finaliza en junio de este año- y estiró su estadía europea. No obstante, puertas adentro de su casa el sentimiento era idéntico, al punto de celebrar uno de sus últimos cumpleaños en el Viejo Continente con una torta completamente decorada con los colores y el escudo del club de sus amores.

La última gran pieza de este rompecabezas se colocó hace apenas unos meses. En marzo, durante una convocatoria con la Selección Argentina, evitó confirmar negociaciones, aunque no pudo apagar la ilusión millonaria. “Tengo contrato con Benfica y finaliza en junio, veremos si le abro la puerta a River”, sostuvo. Finalmente, abrió esa puerta. Y después de tantos años de pistas, guiños y deseos apenas disimulados, Nicolás Otamendi finalmente cumplirá el sueño de aquel chico de la foto: jugar en River.

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