Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

River dio inicio a su pretemporada este sábado 20 de diciembre en Ezeiza, anticipándose a la amplia mayoría de los equipos que disputarán la temporada 2026 de la Liga Profesional y con un refuerzo ya confirmado que fue presentado de manera oficial el viernes, mientras continúan las gestiones en el mercado con varios frentes abiertos.

La presentación de Fausto Vera como primer refuerzo

“El mediocampista selló su vínculo con el Club. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del Club“, comunicó River para presentar de manera oficial a Fausto Vera como su primer refuerzo para la temporada 2026.

La operación se cerró a través de un préstamo por un año, con un cargo de 500.000 dólares, que incluye una opción de compra de 4 millones de dólares por el cien por ciento de la ficha.

Se queda Centurión

Aunque Independiente Rivadavia de Mendoza tenía intenciones de comprar el pase de Ezequiel Centurión, Marcelo Gallardo decidió retenerlo a su regreso desde el préstamo para que sea el suplente de Franco Armani, ante la salida inminente de Jeremías Ledesma.

Durante su estadía en el equipo mendocino, con el que se coronó campeón de la última edición de la Copa Argentina, disputó 57 partidos, recibió 60 goles y logró mantener en 20 ocasiones su arco invicto.

Cada vez más difícil el arribo de Prestianni

Según el diario portugués A Bola, Benfica ya la cerró a River cualquier opción de llevarse a préstamo a Gianluca Prestianni, especialmente por considerar que el club argentino se quedó demasiado corto en la opción de compra de 5 millones de euros que buscó fijar como cláusula al contrato de cesión presentado.

Si bien no descartan desprenderse del futbolista para que gane mayor rodaje, la prioridad es que pueda continuar desarrollándose en el fútbol europeo.

Nacho Fernández a Gimnasia

Según pudo saber Bolavip, se confirmó extraoficialmente el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El volante dejará River en condición de libre para volver al Lobo, firmando un contrato por un año, con opción de extender por un año más.

River puede avanzar por Aníbal Moreno

Según pudo saber Bolavip, desde la representación de Aníbal Moreno le hicieron saber al Millonario que Palmeiras está dispuesto a vender un porcentaje de su ficha, por lo que se prepara una oferta para poder comprar el cincuenta por ciento de su pase y sumarlo como refuerzo.

Manchester City dejaría que vuelva Echeverri

El equipo inglés canceló la cesión con Bayer Leverkusen, que no dio a Claudio Echeverri el rodaje que esperaban, y estaría dispuesto a que este pudiera regresar a River para recuperar confianza, aunque habrían establecido para ello una condición al jugador.

La misma está ligada a la recomendación del club de que cambie de representante, pues no están conformes ni se han sentido cómodos con el desempeño de Enzo Manteopane, a quien Guardiola ya lanzó dardos en el pasado por ser el principal responsable de la llegada del jugador al fútbol alemán, cuando hubiesen preferido cederlo al Girona.

El dinero que se destinará al fichaje de Ascaciber

Otro futbolista por el que El Millonario se decidió a pisar el acelerador es Santiago Ascacibar, recientemente coronado campeón con Estudiantes de La Plata. El club ya tiene decidido ofertar por él 6 millones de dólares que El Pincha consideraría suficientes para dejarlo salir. La operación podría concretarse la próxima semana.

Elías Baez, nuevo nombre para el lateral izquierdo

Frustradas las gestiones por los primeros apuntados para reforzar el lateral izquierdo, que fueron Román Vega, Julio Soler y Alexandro Bernabei, en River decidieron avanzar por Elías Baez, futbolista de San Lorenzo que según pudo saber Bolavip tiene grandes chances de llegar.

En Boedo pretenden 4 millones de dólares por el 80% del pase. Si bien desde Núñez buscarán bajar ese monto, está dentro del presupuesto establecido con anterioridad y significaría incorporar a un joven futbolista en un puesto que Gallardo considera clave.

