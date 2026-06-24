Wanda Nara: “Hablé con Di Carlo para que Icardi venga a River”

El máximo mandatario del Millonario había negado el interés del club por el delantero que saldrá de Galatasaray.

Mientras los ojos del mundo están puestos en el Mundial, en River el plantel trabaja en Alicante, España, mientras que Coudet, Longoria y la dirigencia trabajan en el mercado de pases. Hay negociaciones importantes abiertas que esperan una pronta resolución como son las de Ángel Correa, Gio Simeone y ahora se sumaron a la lista los intereses en Gio Lo Celso y Rafael Santos Borré. Un nombre que apareció en el radar, pero que el propio Stefano Di Carlo se encargó de negar fue el de Mauro Icardi.

Hace apenas unos días que el presidente de River dejó en claro que en este mercado de pases iba a haber unas 15 bajas y entre 5 y 7 altas de jerarquía. La intención en Núñez es reducir el número de jugadores profesionales. En esa entrevista con ESPN, Di Carlo fue consultado por nombres propios y uno de ellos fue el de Mauro Icardi.

Di Carlo dejó en claro que River no estaba interesado en Mauro Icardi y ahora quien suma un nuevo capítulo a esta novela es Wanda Nara, ex pareja del delantero que supo ser su representante durante muchos años.

La conductora dialogó con América y dijo: “Hablé con el presidente (Stefano Di Carlo) por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos. Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas’. Me dijeron que no“.

Wanda Nara. (Foto: @wanda_nara).

Los números de la última temporada de Icardi

Tras su paso por Paris Saint Germain, a mediados de 2022, Mauro Icardo llegó a Galatasaray. En el club turco padeció una rotura de ligamentos, pero la última temporada estuvo al 100%. El rosarino de 33 años disputó 45 partidos, marcó 16 goles y brindó 2 asistencias en su último año en el conjunto de Estambul.

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Mauro Icardi. (Foto: Getty).

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