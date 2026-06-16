En un comunicado oficial, River confirmó los 11 jugadores que Coudet borró de la pretemporada en Alicante

River empieza a ultimar detalles en cuanto a lo que será la pretemporada que desarrollarán en la ciudad española de Alicante, entre el 21 de junio y el 5 de julio, hospedándose en el Finca Resort. Y para los entrenamientos, Eduardo Coudet ya dejó en claro que no contará con 11 futbolistas.

A través de un comunicado que la institución situada en el barrio porteño de Núñez publicó en su sitio oficial, aseguró que “los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar” en River Camp.

Germán Pezzella no viajará a la pretemporada. (Foto: Prensa River)

Por otra parte, en el Millonario aseguraron que “Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada”. Eso sí, no hicieron mención alguna de los casos de Kendry Páez y Matías Viña, quienes se encuentran disputando la Copa del Mundo con los seleccionados de Ecuador y Uruguay, respectivamente, y que rescindirían sus préstamos.

Los que tampoco dirán presente en Europa son Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que también se encuentran en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá representando a Colombia y Paraguay, respectivamente, y una vez que culminen con la participación, deberán reincorporarse a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. Cabe destacar que con el volante que está a préstamo en Atlanta United, esto ocurrirá en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

La negociación que River lleva adelante

En el mismo comunicado, desde la dirigencia de River dejaron en claro que están trabajando en la venta de Andrés Herrera, quien el próximo 30 de junio finalizará su préstamo con Columbus Crew y deberá retornar. Sin embargo, esto no ocurriría porque “tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club”.

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Andrés Herrera, lateral de Columbus Crew. (Jordan Bank/Getty Images)

Los 4 jugadores que River declaró negociables

En el final del comunicado, River notificó que “declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”. Por el momento, no se conocen los nombres, pero BOLAVIP pudo confirmar que Franco Armani y Juanfer Quintero tendrán “trato de ídolos” y que no forman parte de esta nómina.

DATOS CLAVES

Eduardo Coudet descartó a 11 futbolistas para la pretemporada de River en Alicante.

descartó a 11 futbolistas para la pretemporada de River en Alicante. El 21 de junio inicia la pretemporada del plantel en el Finca Resort español.

inicia la pretemporada del plantel en el Finca Resort español. Andrés Herrera negocia su venta definitiva a Columbus Crew al terminar su préstamo.