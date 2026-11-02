Encuesta Bolavip: los hinchas de River respaldaron a Ponzio luego del Superclásico

El Millonario afrontará el tramo final del año con el León en el banco de suplentes a la espera de definir su futuro de cara al 2027.

River tuvo un pobre desempeño en el Superclásico. Si bien la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta cambió el partido, la realidad es que no hubo sintonía entre los jugadores de buen pie, tampoco sociedades ni rebeldía. Un dato que marca lo mala que fue la actuación del Millonario es que no siquiera hubo un remate al arco.

Leonardo Ponzio tuvo que tomar decisiones importantes de manera apresurada. Cuando Ramírez expulsó a Martínez Quarta a los nueve minutos del primer tiempo, el entrenador decidió reforzar la zaga central con Lautaro Rivero, pero debilitar la delantera, sacando a Lucas Beltrán, el único delantero neto del equipo.

Tanto Lucas Silva como Tobías Andrada tuvieron un desempeño para el olvido, fallando prácticamente todos sus pases en zonas sensibles. Leonardo Ponzio lo observó y por eso los reemplazó, aunque en el caso del ex Vélez fue un poco tarde. Ante la expulsión de Montiel, a falta de 15 minutos, el DT podría haber quedado con línea de tres y poner un delantero más, pero su decisión fue poner a Giovanni González y mantener la línea de 4.

La realidad es que River no perdió el Superclásico por responsabilidad de Leonardo Ponzio. El plantel es que el tiene, la actitud de los jugadores corre por su cuenta. El plantel era el esperado, pero todo se vino abajo con la infantil expulsión de Lucas Martínez Quarta.

"¿YA ESTÁ? " El cruce de Ponzio con el árbitro Ramírez tras la expulsión de Montiel.



📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/OsRwOvs27c — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Fuerte respaldo de los hinchas a Ponzio

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp en la que invitó a los hinchas de River a votar sobre lo que debe hacer el club con Leonardo Ponzio de acá a fin de año. Las opciones para votar eran: respaldarlo, buscar un reemplazante ahora o esperar a fin de año para ir a buscar otro entrenador.

Publicidad

Los resultados fueron contundentes y más de 2.300 hinchas optaron por respaldar al León, mientras que 590 pidieron esperar a fin de año con él y luego ir en búsqueda de otro entrenador. Finalmente, solamente 195 hinchas votaron por ir a la carga por otro DT ahora mismo.

DATOS CLAVE

Lucas Martínez Quarta fue expulsado por Ramírez a los nueve minutos del primer tiempo.

fue expulsado por Ramírez a los del primer tiempo. Leonardo Ponzio recibió el respaldo de más de 2.300 hinchas en una encuesta.

recibió el respaldo de más de en una encuesta. River Plate cerró el Superclásico sin registrar ningún remate directo al arco rival.