Plata fresca para River: cuánto recibe por la venta de Facundo Medina a Bayer Leverkusen

El Millonario tiene un ingreso extra por el mecanismo de solidaridad de FIFA. Marsella lo vendió en 23 millones de euros.

En un mercado de pases de muchos gastos e inversiones, River tuvo un ingreso inesperado por la transferencia de Facundo Medina. Hace unos días, el defensor argentino surgido en el Millonario fue presentado en Bayer Leverkusen, que le compró su pase al Olympique de Marsella.

El zaguero se mudó de Francia a Alemania en una operación de 23 millones de euros (27 millones de dólares) y el mecanismo de solidaridad de la FIFA le permite al club argentino recibir un pequeño porcentaje de esa cifra, por haber formado al jugador.

De esta manera, River embolsa poco más de un millón de dólares gracias al traspaso de Medina. Cabe recordar que el jugador hizo las divisiones inferiores en Núñez y hasta jugó unos amistosos con el primer equipo en 2016, de la mano de Marcelo Gallardo. En partidos oficiales, solo se dio el gusto de ir cuatro veces al banco de suplentes.

Sin lugar en el Millonario, Medina continuó su carrera vistiendo las camisetas de Talleres, Lens, Marsella, antes de convertirse en refuerzo de Leverkusen. Además, jugó 14 partidos con la Selección Argentina, entre ellos, cinco de la Copa del Mundo 2026.

Los números de Facundo Medina en Olympique de Marsella

En la temporada en la que jugó en Olympique de Marsella, el defensor argentino disputó 26 partidos, en los que no marcó goles y aportó una asistencia. Además, recibió nueve tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2015 minutos en cancha. Esto le permitió entrar en la órbita del club alemán.

Síntesis

Facundo Medina fue transferido al Bayer Leverkusen por 23 millones de euros .

fue transferido al por . River Plate recibirá más de un millón de dólares por el mecanismo de solidaridad.

recibirá más de por el mecanismo de solidaridad. El defensor disputó 14 partidos con la Selección Argentina, incluyendo cinco en el Mundial 2026.