Los hinchas de River criticaron a un titular ante Estudiantes de Río Cuarto: “Rescisión de contrato”

Debido a su desempeño individual contra los cordobeses, los simpatizantes apuntaron contra él en las redes sociales.

Este sábado por la noche, River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Marcos Acuña, el Millonario se impuso en el Estadio Monumental y selló el descenso de los cordobeses a la segunda categoría del fútbol argentino. En ese contexto, los hinchas arremetieron contra Fausto Vera por su rendimiento individual.

Cabe recordar que fue titular nuevamente, como en cada compromiso que se llevó a cabo desde que Leonardo Ponzio se hizo cargo del plantel profesional tras la salida de Eduardo Coudet. Esto se debe, en gran parte, a la ausencia de Aníbal Moreno por lesión, lo que le permitió al ex Argentinos Juniors a quedarse con el puesto en la mitad de la cancha.

Fausto Vera, en River – Estudiantes de Río Cuarto. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de River apuntaron contra Fausto Vera durante el enfrentamiento ante Estudiantes de Río Cuarto. “El partido de Fausto Vera es para rescisión de contrato”, escribió uno de los fanáticos en su cuenta personal de X (ex Twitter) para hacer pública su opinión sobre el partido que disputó el mediocampista central.

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “Es decadente, ¿No anda Mostaza por ahí?”, “es muy flojo”, “es el peor de River”, “nunca un tipo tan malo puede ser el 5 de River“, “hace todo como si le costara todo el triple de lo normal”, “es un asesinato al fútbol verlo jugar“, “es un burro terrible” y “el peorcito de la cancha“.

Los comentarios de los hinchas de River

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