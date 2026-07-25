Por qué no juega Aníbal Moreno hoy en River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026

El mediocampista de 27 años es considerado un titular indiscutido por Eduardo Coudet, pero no está en la formación.

Este sábado por la tarde, River recibe a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el partido que se disputa en el Estadio Monumental para dar inicio al campeonato local cuenta con la llamativa ausencia de Aníbal Moreno en la formación inicial que salta al campo de juego desde el arranque.

Cabe recordar que el mediocampista central es considerado titular indiscutido por Eduardo Coudet, pero finalmente no está incluido en el equipo para hacer el estreno en el certamen doméstico. En ese sentido, el volante de 27 años no será de la partida en la que el Millonario mide fuerzas frente al Guapo.

Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Getty Images)

Lo cierto es que Moreno no juega porque se lesionó. A pesar de que se perfilaba como titular, se resintió de su lesión en la rodilla derecha que lo tuvo a maltraer durante el último tiempo y de lo que ya se había recuperado. De hecho, según la información que circula, todo indica que se perdería las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026.

Un dato importante a tener en cuenta es que, durante la pretemporada que se llevó a cabo en España, Aníbal trabajó diferenciado para poder recuperarse de su esguince de rodilla. Sin ir más lejos, a raíz de eso se perdió el amistoso contra Flamengo, pero sí jugó ante Aldosivi que derivó en la eliminación por la Copa Argentina.

Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Getty Images)

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Las formaciones de River y Barracas Central