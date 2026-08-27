El arquero del equipo colombiano no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea. Sin embargo, el reglamento le da la derecha a Ostojich.

La interminable tanda de penales de River con Independiente Santa Fe pudo haber tenido un desenlace diferente si Rafael Santos Borré metía el suyo. El colombiano se hizo cargo del primer match point que tuvo el Millonario en la serie, pero remató al palo. Curiosamente, Weimar Asprilla, que se lanzó hacia el otro lado, se había adelantado.

Al repetir la imagen de la ejecución del delantero, se puede apreciar como el arquero visitante no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea. Aún así, ni Esteban Ostojich, ni Carlos Barreiro (asistente 2), ni Leodán González (VAR) hicieron repetir el remate.

Si bien hace tiempo se estableció que los goleros deben tener al menos un pie sobre la línea, el reglamento avala que no se haya dado marcha atrás en el tiro de Borré. Eso se debe a una de las últimas actualizaciones de parte de la International Football Association Board.

Borré tuvo el penal para darle la clsaificación a River pero… ¡LE DIO AL PALO!



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Qué dice el reglamento sobre el penal a Borré

Una de las últimas actualizaciones de la Regla 14 (El Penal) del fútbol establece que sólo se sanciona el adelantamiento del arquero si este lo ataja o si “influye claramente en el lanzador”. Como Asprilla ni siquiera se arrojó sobre ese poste, no se sancionó infracción.

El guardameta comete una infracción:

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si el balón entrara en la portería tras el lanzamiento, se concederá gol; si el balón no entrara en la portería o rebotara en el larguero o los postes, únicamente se repetirá el tiro penal si la infracción del guardameta influye claramente en el lanzador; si el guardameta evitara que el balón entrara en la portería, se repetirá el tiro penal

Entrenamiento, despedida y ¿quién será el DT ante Banfield?

La mudanza del entrenamiento del River Camp al Monumental será para que el propio Coudet junto a Di Carlo sean protagonistas de una conferencia de prensa en el auditorio del estadio, que será a partir de las 15 horas.

Allí, el técnico concretará su renuncia y se despedirá de los jugadores. Luego de ello, Marcelo Escudero, DT de la Reserva que asumirá interinamente junto a Leonardo Ponzio para conducir al equipo frente a Banfield, el próximo domingo.