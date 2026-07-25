Quién es Ariel Broggi, el asistente de Coudet que será DT de River ante Barracas

El colaborador se reencontró con Chacho tras hacer sus dos primeras experiencias como DT principal, en Banfield y Gimnasia de Mendoza.

El estreno de River en el Clausura 2026 de la Copa de la Liga llega con la urgencia de tener que revertir la imagen pobre que dejó su derrota ante Aldosivi y consecuente eliminación de la Copa Argentina, pero también con la imposibilidad de contar con Eduardo Coudet como entrenador, producto de la expulsión que había sufrido en la final del Apertura ante Belgrano.

Sin Chacho en el banco de suplentes, quien oficiará como DT este sábado, para recibir a Barracas Central desde las 19.15 en el Estadio Monumental, es Ariel Broggi, quien se sumó al cuerpo técnico hace apenas un mes, cuando el equipo se encontraba de pretemporada en Alicante, España.

Llegó al Millonario después de desempeñarse como entrenador principal en Gimnasia de Mendoza, club con el que consiguió el ascenso a la Liga Profesional. Previamente, tuvo paso por Banfield en el Apertura 2025. Pero el vínculo con Coudet no es nuevo, por el contrario, ya lo había acompañado como asistente en Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Como futbolista, el oriundo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, culminó su formación e inició su carrera profesional en Vélez, haciendo su debut oficial en 2003. Allí ganó el Clausura 2005, siendo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Broggi hizo experiencia como DT principal en Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Se marchó del Fortín en 2007 para jugar en Banfield, donde también se coronó campeón con Julio César Falcioni como DT, conquistando el Apertura 2009. Ese mismo año hizo su única experiencia en el exterior, jugando cedido en el Ankaragücü de Turquía y regresando luego al Taladro. En el cierre de su carrera pasó por Quilmes y se retiró defendiendo la camiseta del Club Sáenz Peña.

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Las palabras de Broggi al vincularse a River

Una vez finalizado su primer día de pretemporada en Alicante siendo parte del cuerpo técnico de River, Ariel Broggi hizo un posteo en redes sociales para expresar las sensaciones que le generaba la nueva experiencia: “Nuevo desafío. La misma pasión. Feliz y orgulloso de comenzar esta nueva etapa en River, con mucha ilusión por todo lo que viene”, escribió.

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