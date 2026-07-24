Con el debut de Otamendi y una duda por resolver, la posible formación de River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura

El Chacho apuesta por buena parte de los refuerzos que ya tiene a disposición y quiere comenzar el campeonato con el pie derecho.

River buscará dejar atrás este sábado el duro golpe que significó la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina cuando reciba desde las 19.15 a Barracas Central en el Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura. Y para ese estreno, Eduardo Coudet ya empieza a mostrar las primeras señales del equipo que imagina para el segundo semestre, con varias caras nuevas y dos campeones del mundo que volverán a ponerse la camiseta del Millonario.

La principal novedad estará en el debut oficial de Nicolás Otamendi. Después de completar su primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho tras regresar de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina, el experimentado defensor aparece como una fija para integrar la zaga central junto a Lucas Martínez Quarta.

Otro que volverá al once será Gonzalo Montiel. El lateral derecho también se reincorporó esta semana luego de la Copa del Mundo y, una vez superadas las molestias físicas que arrastró durante el certamen, todo indica que ocupará su lugar desde el arranque. Marcos Acuña completaría una defensa con fuerte presencia de futbolistas de recorrido en la Albiceleste.

El arco continuará bajo la custodia de Santiago Beltrán, mientras que las principales dudas pasan por la mitad de la cancha. Mauro Arambarri parece haber ganado terreno en la consideración de Coudet y compartiría el eje con Aníbal Moreno.

Otamendi está listo para debutar con la camiseta de River (Prensa River).

Más adelante, Lautaro Pereyra tendría una oportunidad desde el inicio, mientras que el último lugar del mediocampo se definirá entre Fausto Vera y Tomás Galván. En ataque, el entrenador apostaría por una dupla integrada por Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

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De esta manera, el Millonario comenzaría a mostrar la renovación impulsada por la dirigencia durante un mercado de pases muy activo, que ya sumó a Otamendi, Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González, Santiago Beltrán y, desde este viernes, también a Ángel Correa, quien este viernes realizó la revisión médica y firmó su contrato tras acordar su llegada desde Tigres de México.

La posible formación de River vs. Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.