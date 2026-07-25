Por qué Eduardo Coudet no está como DT de River hoy ante Barracas por el Torneo Clausura

El entrenador del Millonario no puede estar en el banco de suplentes por una sanción que arrastra desde el semestre pasado.

River pone primera en el Torneo Clausura este sábado desde las 19.15 ante Barracas Central en el Monumental. Sin embargo, el debut del Millonario tiene una particularidad: Eduardo Coudet no está sentado en el banco de suplentes. En su lugar, quien conduce al equipo es su ayudante de campo, Ariel Broggi.

La ausencia del entrenador no responde a una decisión táctica o de gravedad, sino a una sanción disciplinaria que arrastra desde el cierre del semestre pasado. Vale recordar que el Chacho fue expulsado por Yael Falcón Pérez luego de la final del Torneo Apertura, en la que River cayó 3-2 frente a Belgrano.

Luego del encuentro, las reiteradas protestas del entrenador derivaron en la tarjeta roja y posteriormente el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó una suspensión de dos fechas. El reglamento permite sustituir una fecha de suspensión por el pago de una multa únicamente cuando el castigo es de un partido. En este caso, al tratarse de una sanción de dos jornadas, River no tiene esa posibilidad y Coudet está obligado a cumplirla.

Ariel Broggi, el DT de River hoy

Por ese motivo, el encargado de dirigir al equipo desde el banco es Ariel Broggi, ayudante de campo del entrenador. El exlateral se incorporó al cuerpo técnico del Millonario en junio, luego de su paso por Gimnasia de Mendoza, donde había logrado el ascenso a la Primera División como entrenador principal.

De todas maneras, Coudet presenciará el encuentro desde uno de los palcos del Monumental, aunque sin intervenir directamente desde el banco durante el desarrollo del partido.