Quién es el árbitro de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El encargado de impartir justicia en el Estadio Monumental será el colegiado uruguayo Esteban Ostojich. Sus antecedentes.

River e Independiente Santa Fe definen la última llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de haber empatado sin goles en el encuentro de ida. El encuentro, a disputarse este miércoles 26 de agosto a las 21:30 en el Monumental, contará con el arbitraje de Esteban Ostojich.

El internacional uruguayo fue designado por la CONMEBOL para impartir justicia en este partidazo. Con 44 años y un largo recorrido en competencias continentales, el oriundo de San José de Mayo buscará atravesar el compromiso sin sobresaltos.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por Leodán González, acompañado por Santiago Fernández en el AVAR.

Los antedecentes de Ostojich con River y Santa Fe

El historial de Ostojich dirigiendo a River registra siete antecedentes, todos correspondientes a la Copa Libertadores. En estos encuentros, el Millonario cosechó una victoria como visitante frente a Palmeiras en 2020, además de cuatro empates y dos derrotas (ambas ante Fluminense) en las ediciones 2021 y 2023.

Por la vereda opuesta, el registro del uruguayo al frente de partidos de Santa Fe tiene un único antecedente oficial. Dicho encuentro se disputó en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2018, donde el elenco colombiano cayó por 2 a 0 ante Junior de Barranquilla, en un duelo que dejó un expulsado para este equipo.

El cuerpo arbitral de River Plate vs. Independiente Santa Fe

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

4to árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Santiago Fernández (Uruguay)