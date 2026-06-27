El talentoso mediocampista tuvo pocas titularidades desde la llegada de Coudet y luego de la Copa del Mundo podría marcharse.

River se rearma de cara al segundo semestre. La lista de bajas no solamente ya está definida, sino que los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Eduardo Coudet ya se entrenan de manera diferenciada, pero hay dos casos particulares que todavía no tienen definición: Franco Armani y Juanfer Quintero.

En Núñez consideran que ambos -ninguno de los dos es titular para Coudet- tienen el derecho a decidir sobre su futuro y por tal motivo su futuro es incierto. Juanfer Quintero está con la cabeza en el Mundial y todavía no sabe qué va a hacer con su carrera. Ofertas no le faltarán, pero el desafío de continuar en un club donde es tan querido y ganarse el puesto también es una posibilidad.

Sin ir más lejos, el pasado viernes la Selección Colombia se entrenó en la vieja cancha de Inter Miami y una vez finalizada la práctica, algunos jugadores dialogaron con la prensa. A Juanfer Quintero le consultaron sobre su futuro, pero el talentoso mediocampista gambeteó la pregunta, puso una cara extraña y se fue sin responder.

¿QUÉ PASA CON JUANFER POST MUNDIAL? 🔴⚪🏆🤔



🎙️ @fedesaint le consultó al atacante colombiano sobre su continuidad en River y prefirió no responder la pregunta 🔴⚪



ℹ️ Si bien después de la derrota en la final ante Belgrano su futuro en el club parecía parecia estar lejos del… pic.twitter.com/PCkJM5u1eN — Diario Olé (@DiarioOle) June 26, 2026

Pese a no haber dado una respuesta clara, todo indica que no le es un tema cómodo para hablar y seguramente debe estar analizando su futuro. En River saben muy bien que la decisión post Mundial puede llegar a ser irse, aunque no habrá una definición hasta que finalice la participación de la Selección Colombia en el certamen.

¿Qué se le viene a Colombia?

Este sábado, a partir de las 20.30 horas, la Selección Colombia enfrentará a Portugal en Miami por la tercera jornada del Grupo K en el cual los cafeteros lo lideran con 6 unidades, mientras que los europeos cuentan con 4. Si bien resta la definición de esta zona y también de la del Grupo L, hasta el momento los de Néstor Lorenzo enfrentarían en 16avos de final a Croacia.

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