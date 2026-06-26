Santiago Beltrán explicó la clave para mantenerse en el arco de River: “Genera una responsabilidad”

Desde su debut en el primer equipo de River, Santiago Beltrán logró afianzarse como titular y relegar al banco de suplentes a un histórico de la institución como lo es Franco Armani. Además, su buen rendimiento le valió ser parte de los entrenamientos de la Selección Argentina en la primera parte del Mundial.

Ya concentrado junto al plantel del Millonario para realizar la pretemporada en Alicante, el arquero dialogó con el periodista Hernán Santarsiero, en donde se refirió a cómo vivió todo este año, en el que pasó de ser el tercer arquero del club al titular y una de las figuras del elenco comandado por Eduardo Coudet.

“Si, bueno más allá de todo lo lindo que es estar en el foco de la tormenta, le agradezco al hincha que me hace sentir, igual intento mantenerme lo más ajeno posible para poder cumplir con mi responsabilidad que es defender el arco de River”, dijo sobre el apoyo que recibió por parte de los hinchas.

Siguiendo por la misma línea, explicó cuál fue la clave para mantener los pies sobre la tierra tras su primer semestre como titular: “Creo que es esa la clave, mantenerse ajeno, mantenerse en lo que a uno le toca que esa atajar. Intentar seguir sumando, seguir aprendiendo, seguir mejorando con la gente que me rodea”.

Para cerrar, habló sobre la importancia que tiene defender el arco del Millonario y la presión que tiene en sus espaldas: “El ambiente River genera una responsabilidad y uno tiene que estar a la altura, obviamente pero intento disfrutarlo”.

Los números de Santiago Beltrán en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el arquero lleva disputados un total de 26 partidos, en los que recibió 18 goles y mantuvo su arco en cero en 13 oportunidades. Además, no fue amonestado y recibió 1 tarjeta roja en 2321 minutos en cancha.

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