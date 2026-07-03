Rafael Santos Borré reveló el factor clave para decidir volver a River: “Muy importante”

El delantero colombiano aseguró que llega con la madurez necesaria para hacer un gran aporte al equipo y expresó las primeras sensaciones de su regreso.

Rafael Santos Borré acudió en la mañana de este viernes a realizarse los exámenes médicos de rutina tras los cuales, de no mediar inconvenientes, estampará la firma que lo convertirá en nuevo refuerzo de River, marcando su regreso al club después de cinco años.

Fue en ese momento que mantuvo un breve diálogo con la prensa que estaba esperándolo, en el que manifestó la alegría por la vuelta, el momento en que lo encuentra y se encargó de revelar cuál fue la clave para que después de algunas negativas anteriores tomara ahora la decisión de revincularse con El Millonario.

“Es algo muy lindo, muy especial reencontrarme con grandes amigos y personas con las que compartimos momentos de mucha alegría. Creo que eso es algo muy lindo y es gigante la ilusión de poder seguir consiguiendo alegrías y grandes cosas para un club como River”, comenzó diciendo.

“Llego con muchísima más experiencia, con muchísima más personalidad dentro del campo. Con una visión diferente del juego, de los espacios. Creo que son cosas que te va dando la carrera. Me fui siendo muy chico, me faltaba conocer mucho del fútbol mundial. Hoy en día vengo más completo y eso me permite poder llegar, Dios mediante, a aportarle mucho al equipo”, agregó.

"EL CHACHO ES UN ENTRENADOR MUY COMPETITIVO. ESO FUE IMPORTANTE PARA TOMAR LA DECISIÓN DE VENIR". Rafa Santos Borré se hizo la revisión médica y habló sobre la influencia que tuvo Coudet para que vuelva a River.



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Y en relación a la influencia que tuvo Coudet para su arribo, destacó: “Creo que Chacho es un entrenador muy competitivo, al que le gusta ganar, imponerse. Fue muy importante para tomar la decisión de venir. Con River en el medio es mucho más fácil. Estamos armando un equipo muy competitivo y tengo mucha ilusión”.

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Contrato y primeros días para Borré en River

Rafael Santos Borré ya se dirigió a las oficinas del Estadio Monumental para estampar la firma a un contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2028. La idea es que el colombiano pueda sumarse al plantel que realiza la pretemporada en España en el transcurso del fin de semana, para volver a ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet, quien ya lo dirigió en Inter de Porto Alegre.

¿Cuánto pagó River por Borré?

El acuerdo de River con Inter de Porto Alegre para hacerse del fichaje de Rafael Santos Borré se habría cerrado por una suma cercana a los 2.7 millones de dólares.

Data clave

Rafael Santos Borré se realizó la revisión médica para ser nuevo refuerzo de River.

se realizó la revisión médica para ser nuevo refuerzo de River. Diciembre de 2028 es la extensión del contrato firmado por el delantero colombiano.

es la extensión del contrato firmado por el delantero colombiano. 2.7 millones de dólares es la cifra acordada por su transferencia desde Brasil.