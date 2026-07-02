River hoy: revisión médica para Borré, nuevo capítulo en la novela por Correa y XI vs. Flamengo

Todas las novedades del Millonario de este jueves 2 de julio, a un día de enfrentar al Mengao en un amistoso en Portugal.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 2 de julio de 2026, el día previo a jugar contra Flamengo en Portugal. La formación que planea poner Eduardo Cóudet, cómo ver el partido en vivo, se concretó la llegada de Rafael Santos Borré y en las próximas horas parte a Europa y cómo está la situación de Ángel Correa.

El XI de River vs. Flamengo

River enfrentará a Flamengo el próximo viernes en Portugal en el marco de un amistoso de pretemporada. Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, los de Núñez saldrían desde el arranque con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

¿Cómo ver en vivo River vs. Flamengo?

El encuentro entre River y Flamengo se disputará en el Estadio Algarve de Portugal. Cabe recordar que el Millonario realizó parte de la pretemporada en Alicante, España. La transmisión del amistoso entre argentinos y brasileños estará a cargo de Disney+.

Sebastián Driussi. (Foto: Prensa River).

Borré se hace la revisión médica y viaja a Europa

River llegó a un acuerdo por Rafael Santos Borré. El conjunto Millonario desembolsará 2.5 millones de dólares para comprarle a Inter de Porto Alegre al atacante colombiano. Este jueves se realizará la revisión médica y en horas de la tarde partirá rumbo a Europa para sumarse a sus nuevos compañeros.

Publicidad

Rafael Santos Borré. (Foto: Getty).

Nuevo capítulo en la novela por Ángel Correa

Desde hace semanas que River negocia por Ángel Correa. Tigres de México pone palos en la rueda permanentemente para que las negociaciones lleguen a buen puerto. El futbolista quiere llegar al Millonario y ya acordó su contrato, mientras que los de Núñez enviaron una oferta de 13.5 millones de dólares por el pase. Por el momento la respuesta es negativa, aunque en River consideran que va a terminar concretándose la operación.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE