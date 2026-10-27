River, con guardia alta antes del Superclásico: 4 revisiones en el VAR en los últimos 8 goles

El Millonario acumuló 7 de los últimos 9 puntos, pero en todos esos partidos tuvo polémicos fallos arbitrales en contra.

Se viene un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Boca recibirá a River el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 15 horas. Desde el Millonario ya hubo varios protagonistas que se refirieron a los arbitrajes de los últimos partidos. Sin ir más lejos, en los últimos tres encuentros, los de Núñez marcaron ocho tantos, pero solamente cinco fueron convalidados.

Fueron ocho los tantos que River marcó en los últimos tres partidos y cuatro de ellos fue revisados en el VAR. Uno de ellos -el de Galván contra Belgrano- fue convalidado, pero los tres restantes no: el de Montiel a Sarmiento por una mano imperceptible de Fausto Vera, el de Correa a Belgrano y también a Racing, ambos con interpretaciones polémicas de los árbitros.

Los últimos ocho goles de River

Gonzalo Montiel vs. Sarmiento – anulado a instancias del VAR

Gonzalo Montiel vs. Sarmiento – válido

Tomás Galván vs. Belgrano – válido tras revisión en el VAR

Ángel Correa vs. Belgrano – válido

Thiago Almada vs. Belgrano – válido

Ángel Correa vs. Belgrano – anulado a instancias del VAR

Lautaro Rivero vs. Racing – válido

Ángel Correa vs. Racing – anulado a instancias del VAR

TRAS VER EL VAR, REY HILFER ANULÓ EL SEGUNDO DE RIVER



El árbitro del encuentro anuló el 2-0 de Correa ante Racing por un offside previo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T2vg1tHdJl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

Se viene el Superclásico

El próximo domingo, a partir de las 15 horas, River visitará a Boca en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura en una nueva edición del Superclásico. Todavía no se sabe quién será el árbitro, pero los candidatos son Nicolás Ramírez, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez.

Montiel apuntó contra el arbitraje

Tras la victoria de River ante Racing, Gonzalo Montiel dialogó en zona mixta dejó en claro que la vara del VAR para con River es distinta y puso como ejemplo la dura entrada que recibió por parte de Tello que solamente fue sancionada con tarjeta amarilla: “Me pegó en el tobillo, creo que era para más que amarilla, pero no la revisaron. Me da un poco de bronca, pudieron revisarla”.

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Ponzio también cuestionó el arbitraje

Leonardo Ponzio se quejó del arbitraje en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Racing. “Yo no quiero que me regalan nada pero tampoco que me quiten lo que logré“, sentenció el entrenador de River con un tono tajante. “Nos están pasando cosas. Hay que hacer 2 o 3 goles para ratificar un resultado. Hoy el segundo gol fue una decisión desde otro lado, no del árbitro“, aseguró.

No conforme con esa fuerte declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Cuando infieren tanto en una opinión, te hacen dudar“, expresó el DT del Millonario. Por último, también sostuvo: “Si dan una terna arbitral es para que se comanden e impongan ellos. Siento también que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol“.

DATOS CLAVE

River Plate sufrió la anulación de tres goles por VAR en sus últimos partidos.

sufrió la anulación de por VAR en sus últimos partidos. Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico el domingo 1 de noviembre .

jugarán el Superclásico el domingo . Ángel Correa tuvo dos goles anulados por el VAR ante Belgrano y Racing.