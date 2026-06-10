El Millonario arrancará la puesta a punto el 17 de junio en Ezeiza y viajará a Europa cuatro días después. Habrá más de un encuentro de exhibición.

Faltan pocos días para que el plantel de River finalice sus vacaciones y de inicio a la pretemporada. Si bien los primeros trabajos serán en Ezeiza, la parte más importante de la puesta a punto se llevará a cabo en Europa y ya comienzan a aparecer los primeros candidatos para los amistosos.

Es un hecho que el equipo de Eduardo Coudet disputará partidos de exhibición en el Viejo Continente. En ese contexto, en México confirman que América será rival del Millonario en España. Se trata nada más ni nada menos que uno de los clubes más importantes del país.

La información fuecompartida por Diario Récord, uno de los medios destacados de México. Cabe aclarar que dicho compromiso todavía no fue oficializado y, según pudo saber Bolavip, dentro de River aseguran que en este momento se están realizando gestiones para cerrar la agenda de amistosos.

Más allá de la posibilidad de enfrentar al gigante de CONCACAF, el Millonario podría medirse ante otras instituciones de España, Brasil y Escocia en su preparación en Alicante. Todo se confirmará con el correr de los días.

La agenda de la pretemporada de River

Las prácticas en River Camp comenzarán el 17 de junio. Será nada más ni nada menos que el reencuentro entre plantel y cuerpo técnico de cara al segundo semestre de 2026. Coudet tomará decisiones con el futuro futbolístico de varios de sus dirigidos.

Unos días después, puntualmente el 21 de junio, el plantel viajará a Alicante, España, para realizar la etapa más importante de la pretemporada. Allí, además del fuerte acondicionamiento físico, se llevarán a cabo partidos amistosos.

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