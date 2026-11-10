River enfrentará a Gimnasia en un amistoso

El encuentro será a puertas cerradas el próximo sábado 14 de noviembre desde las 10 horas en el Estadio Monumental.

El objetivo de River es claro: ganar el Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio saben que solamente tienen finales por delante y la primera de ellas será ante Lanús en el Estadio Monumental el próximo fin de semana del 22 de noviembre. Con la misión de no perder ritmo, los de Núñez realizarán una mini pretemporada en Pilar y ya cerraron un amistoso para el próximo sábado.

River se medirá el sábado 14 de noviembre a partir de las 10 horas en el Estadio Monumental -a puertas cerradas- ante Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los mejores equipos de la temporada regular del Clausura. El Lobo compartió zona con el Millonario -los platenses se impusieron por 1 a 0 en la segunda fecha- y allí terminó tercero con 31 puntos.

Ponzio sabe muy bien que el equipo necesita rodaje, encontrar conexiones, buenas sensaciones y también mantenerse físicamente, por eso es que el miércoles y el jueves la delegación se irá al Hilton de Pilar para realizar dos jornadas a doble turno.

El Millonario cayó ante el Lobo en el último enfrentamiento entre sí. (Foto: Getty).

Ausentes de peso

El amistoso entre River y Gimnasia del próximo sábado será en plena Fecha FIFA, por lo que los futbolistas citados a la Selección Argentina -Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada- no serán de la partida. Probablemente quienes tengan minutos sean Centurión, González y Driussi.

Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Si bien todavía no se ha confirmado el cronograma oficial, lo cierto es que los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se llevarán a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

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