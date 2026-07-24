River hizo oficial la contratación de Ángel Correa

A través de sus rede sociales, el Millonario informó que llegó a un acuerdo con Tigres por el delantero rosarino de 31 años.

Luego de varias semanas de intensa negociación, River llegó a un acuerdo con Tigres y Ángel Correa se convertirá en jugador del Millonario. Si bien los mexicanos cambiaron las condiciones en reiteradas oportunidades, desde Núñez nunca bajaron los brazos y el traspaso se realizó.

Según puso saber Bolavip, River desembolsará 15 millones de dólares por el pase, además podría pagar otros dos millones en objetivos. De esta manera, el futbolista con pasado en Atlético de Madrid regresará al fútbol argentino luego de once años.

Así los informó River en sus redes sociales

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, informó River en sus redes sociales oficiales.

Correa presionó para jugar en River

Si bien hacía un año había llegado a Tigres desde Atlético de Madrid, Ángel Correa entendió que lo mejor para su carrera era regresar al fútbol argentino para ser protagonista en un club de la relevancia de River. Los mexicanos no se la hicieron fácil y las últimas semanas fueron un calvario para él.

Desde el club tuvieron algunas actitudes difíciles de explicar, como por ejemplo llegar a un acuerdo con River y cambiarlo -eso sucedió cuatro veces- y también se destrató al futbolista, que dejó en claro su deseo de salir. Por otro lado, lo más grave fue que Correa sufrió amenazas por parte de los hinchas del elenco de Monterrey.

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Así llega Correa a River

A mediados de 2025, Ángel Correa arribó a Tigres. En esta temporada, el delantero argentino disputó un total de 54 partidos en los que marcó 23 goles y brindó 14 asistencias. Correa llega con rodaje a River, fueron muchos minutos en el último año y también mostró un gran nivel en el elenco mexicano.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Ángel Correa es nuevo refuerzo de River Plate tras llegar a un acuerdo con Tigres.

es nuevo refuerzo de River Plate tras llegar a un acuerdo con Tigres. River Plate pagará 15 millones de dólares más dos millones adicionales por objetivos.

más dos millones adicionales por objetivos. Ángel Correa anotó 23 goles en 54 partidos durante su temporada con Tigres UANL.