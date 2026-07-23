Rosario Central, Niza y dos clubes más buscan sacar a Giuliano Galoppo de River

Está relegado en el predio de Cantilo y, además del Canalla, al volante de River lo quieren desde el exterior. Se irá en este mercado.

River realizó una gran limpieza dentro del plantel, donde Eduardo Coudet afirmó que fue por una decisión dirigencial y así se marcharon Franco Armani, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Andrés Herrera, Elián Giménez, Maximiliano Meza y Cristian Jaime. Y ahora, el que puede irse es Giuliano Galoppo.

Con el inicio del Torneo Clausura, uno de los que apuntan a quedarse con el volante es Rosario Central. Pero el Canalla no es el único interesado, ya que OGC Niza, de la Ligue 1 francesa, también lo sigue bien de cerca. Hasta el momento, ninguno de ellos realizó una oferta para llevarse al ex Banfield.

Según lo que pudo saber BOLAVIP, no es la primera vez que los rosarino se interesan en el futbolista de 27 años, pero es difícil que se avance por la relación que tienen con River. Incluso, el deseo de Galoppo es mudarse hacia Europa, por lo que espera que se cristalice lo de Francia.

Más allá de este interés, también hay charlas con dos clubes del ascenso español, que tampoco hicieron una propuesta formal, ya sea por una compra o cesión, pero el jugador que llegó a Núñez desde São Paulo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. En las próximas horas, habría mayores novedades.

Giuliano Galoppo, mediocampista de River. (Getty Images)

Las estadísticas de Giuliano Galoppo en River

Giuliano Galoppo llegó a River en enero de 2025, a préstamo desde São Paulo. A fin de año, el Millonario compró el 50% de la ficha del jugador luego de una negociación con el club brasileño, que incluyó porcentajes de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia. A comienzos de 2026, el jugador de 26 años firmó un nuevo contrato con la institución de Núñez. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

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Durante toda su estadía, con la camiseta riverplatense afrontó un total de 48 partidos, anotó ocho goles y aportó una asistencia. Además, participó de 2.443 minutos en cancha y no cosechó títulos.

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