Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Clausura.

Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este viernes 7 de agosto, desde las 21:45 de Argentina, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El escenario será el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, con capacidad para 24.000 espectadores, y el árbitro designado es Gonzalo Pereira, con Germán Delfino en el VAR.

La Lepra de Alfredo Berti llega a este partido con una particularidad: es líder de la Tabla Anual con 38 puntos, la que reparte los cupos a las copas internacionales de 2027, aun después de caer 2-1 ante Sarmiento de Junín en la fecha pasada. Su goleador, Fabrizio Sartori, acumula 7 gritos en la temporada. Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto, con Rubén Forestello en el banco, arrastra dos partidos sin ganar —el último, 0-0 frente a Banfield— y un problema de gol evidente: ninguno de sus futbolistas superó el tanto en lo que va del certamen.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium, una de las dos señales del Pack Fútbol en Argentina junto a TNT Sports. La misma emisión se puede seguir por internet en las plataformas de los cableoperadores que incluyen ese paquete, entre ellas Flow, Telecentro Play y DGO.

A qué hora juegan Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto, país por país

En el Este de Estados Unidos la pelota se pondrá en movimiento a las 20:45. Estos son los horarios de inicio en el resto de la región:

Argentina: 21:45 horas

21:45 horas Bolivia: 20:45 horas

20:45 horas Brasil: 21:45 horas

21:45 horas Chile: 20:45 horas

20:45 horas Colombia: 19:45 horas

19:45 horas Ecuador: 19:45 horas

19:45 horas Estados Unidos (Central): 19:45 horas

19:45 horas Estados Unidos (Este): 20:45 horas

20:45 horas Estados Unidos (Montaña): 18:45 horas

18:45 horas Estados Unidos (Pacífico): 17:45 horas

17:45 horas México: 18:45 horas

18:45 horas Paraguay: 21:45 horas

21:45 horas Perú: 19:45 horas

19:45 horas Uruguay: 21:45 horas

21:45 horas Venezuela: 20:45 horas

Cómo se juega el Torneo Clausura 2026

El Clausura reparte a los 30 equipos de Primera División en dos zonas de 15, con una fase regular de 16 fechas: cada club juega 14 partidos contra los rivales de su propia zona, el clásico interzonal y un segundo cruce interzonal sorteado. Clasifican a los octavos de final los ocho primeros de cada zona, que se enfrentan cruzados con los de la zona contraria.

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Más sobre el certamen en el tema de la Liga Profesional, y el seguimiento completo de Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto.

Las posiciones del Torneo Clausura