River hoy: demora en las negociaciones por Correa, crece la ilusión por Almada y se encamina la venta de Galarza

Mientras el plantel de River intenta sacudirse cuanto antes de la dura derrota 3-1 sufrida ante Aldosivi en Salta que derivó en su temprana eliminación de la Copa Argentina, apuntando todos los cañones al debut en el Torneo Clausura el próximo sábado 25 de julio ante Barracas, la dirigencia continúa encargándose de las negociaciones para dar con el arribo de nuevos refuerzos y transferir a aquellos futbolistas considerados prescindibles.

¿La llegada de Correa puede caerse?

Cuando parecía acordada con Tigres la compra de Ángel Correa a cambio de una suma cercana a los 15 millones de dólares, tal como pudo saber Bolavip, el club mexicano continúa demorando las negociaciones y cambió algunas de las condiciones que quedaban por pulirse para entorpecer la operación.

Sin embargo, en El Millonario confían en que el fichaje terminará concretándose, pues ya está todo acordado con el jugador y este jugará un papel fundamental a la hora de presionar para que se subsanen esas diferencias que ya parecían zanjadas.

La foto de Almada que aumentó la ilusión de los hinchas

Con River a la expectativa de poder cerrar el fichaje de Thiago Almada con Atlético de Madrid, que le demandaría al menos 20 millones de dólares, el futbolista que fue parte del recibimiento masivo del lunes tras arribar al país luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España publicó una foto que despertó todavía mayor entusiasmo entre los hinchas.

Se trató simplemente de una imagen de vestuario compartida con Exequiel Palacios, futbolista formado y de gran identificación con el Millonario, y Nicolás Otamendi, que se sumará al plantel que conduce Eduardo Coudet como refuerzo de élite, además de ser un hincha confeso.

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La venta de Galarza está encaminada

Según el reciente reporte de Sebastián Srur, Galarza Fonda tiene muy avanzada su llegada a Bologna, desde donde estarían dispuestos a pagar 6 millones de euros por el 70 por ciento del pase que tiene River. En los próximos días habrá una definición por el mediocampista que tuvo un breve período en el Más Grande sin demostrar sus cualidades y se mantiene entrenando en el predio de Cantilo con el resto de los borrados que también aguardan por una salida.

Coudet no dirige ante Barracas

Eduardo Coudet no podrá dirigir el sábado ante Barracas debido a que fue expulsado en la final del Torneo Apertura, donde el Millonario cayó ante Belgrano por 3-2. Tras el informe de Yael Falcón Pérez, árbitro de aquel encuentro, recibió dos fechas de suspensión, por lo que tampoco podrá dar el presente ante Gimnasia de La Plata.

Data clave

Compra de Ángel Correa : Tigres demora el acuerdo con River por 15 millones.

: Tigres demora el acuerdo con River por 15 millones. Fichaje de Thiago Almada : River negocia con Atlético Madrid por 20 millones.

: River negocia con Atlético Madrid por 20 millones. Suspensión de Eduardo Coudet: No dirigirá a River ante Barracas por dos fechas.