Flamengo reconoce su interés por Thiago Almada

El director de fútbol de Flamengo admitió que se encuentran negociando con el Atlético de Madrid por Thiago Almada.

Atlético de Madrid tiene decidido desprenderse de Thiago Almada. El rendimiento del exfutbolista de Vélez no fue el esperado durante la temporada 2025/2026, así como tampoco lo fue durante el Mundial 2026, por eso el conjunto español optó por mostrarse abierto a recibir ofertas tanto por un préstamo como por una venta.

En las últimas semanas, incluso mientras se disputaban las fases finales de Estados Unidos, México y Canadá 2026, trascendieron rumores que arrimaban al oriundo de Fuerte Apache al River de Eduardo Coudet. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, el que surgió como una opción concreta fue el Flamengo de Brasil.

Y al respecto, el que confirmó este interés fue José Boto, director del área de fútbol del elenco carioca, en una conversación que mantuvo con el programa partidario ‘Paparazzo Rubro-Negro’. “Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él y su entorno”, reconoció el directivo.

No obstante, aclaró: ”No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el ‘sí’. Si viene, va a ser en las condiciones que nosotros queremos. No tenemos un pozo de petróleo para gastar dinero que no existe. Estamos trabajando en ello, pero no hay ningún acuerdo”.

Thiago Almada en 2019 enfrentando a Flamengo, posiblemente su próximo club. Getty Images.

Para cerrar, José Boto declaró que intentarán llegar a buen puerto, pero bajo las mejores condiciones para el Flamengo: “Estamos trabajando en Almada y en dos futbolistas más para reforzar la plantilla. No es fácil mejorar este plantel; la gente tiene que tener paciencia para que no paguemos más de lo debido. Con calma, los jugadores van a llegar”.

Publicidad

Los números de Thiago Almada en el Atlético de Madrid

Thiago Almada disputó 1704 minutos en toda la temporada con el Atlético de Madrid, repartidos en 40 encuentros entre LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League. En total, serían algo más de 18 partidos completos. Solo registró 4 tantos y 2 asistencias, además de una expulsión directa.

En síntesis