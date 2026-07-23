Caído el pase de Almada, River comenzó las charlas para la posible vuelta de Esequiel Barco

El futbolista de 27 años podría regresar al Millonario ante la negativa por el volante de la Selección Argentina. Los detalles.

En un 99% se puede confirmar una noticia importante en el Mundo River: finalmente, Thiago Almada no será refuerzo del equipo de Chacho Coudet en este mercado de pases. El dos veces mundialista con la Selección Argentina seguirá su carrera lejos de Núñez, por lo que en las oficinas millonarias ya empezaron a planificar un segundo plan.

En concreto, River comenzó con un nuevo operativo regreso: Esequiel Barco. El futbolista se encuentra actualmente en el Spartak Moscú desde su salida de River a mediados del 2024 y podría regresar si las negociaciones que todavía no se entablaron progresar de manera correcta.

De momento, solo hubo charlas para conocer su situación en el club ruso. Spartak pide un monto de 7 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que River buscará cerrarlo a cambio de 5.5 millones por ese mismo monto.

Esequiel Barco vuelve a estar en el radar de River (Getty)

El contexto, a priori, parece complejo. De momento, solamente se entablaron conversaciones informales entre las partes, pero es un hecho que River irá por Esequiel Barco ante la negativa confirmada de Thiago Almada. De concretarse, Barco sería el sexto refuerzo, con Ángel Correa en los últimos detalles.

Los refuerzos de River en este mercado

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa -ultimando detalles con Tigres-.

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Los números de Esequiel Barco en River

En su paso por el club millonario, entre enero del 2022 y agosto del 2024, Barco acumuló un total de 127 partidos, en los que anotó 17 goles y dio 19 asistencias. Además, ganó 3 títulos locales.

En síntesis