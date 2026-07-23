Caído el pase de Almada, River comenzó las charlas para la posible vuelta de Esequiel Barco

En un 99% se puede confirmar una noticia importante en el Mundo River: finalmente, Thiago Almada no será refuerzo del equipo de Chacho Coudet en este mercado de pases. El dos veces mundialista con la Selección Argentina seguirá su carrera lejos de Núñez, por lo que en las oficinas millonarias ya empezaron a planificar un segundo plan.
En concreto, River comenzó con un nuevo operativo regreso: Esequiel Barco. El futbolista se encuentra actualmente en el Spartak Moscú desde su salida de River a mediados del 2024 y podría regresar si las negociaciones que todavía no se entablaron progresar de manera correcta.
De momento, solo hubo charlas para conocer su situación en el club ruso. Spartak pide un monto de 7 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que River buscará cerrarlo a cambio de 5.5 millones por ese mismo monto.
Esequiel Barco vuelve a estar en el radar de River (Getty)
El contexto, a priori, parece complejo. De momento, solamente se entablaron conversaciones informales entre las partes, pero es un hecho que River irá por Esequiel Barco ante la negativa confirmada de Thiago Almada. De concretarse, Barco sería el sexto refuerzo, con Ángel Correa en los últimos detalles.
Los refuerzos de River en este mercado
- Nicolás Otamendi
- Mauro Arambarri
- Giovanni González
- Rafael Santos Borré
- Lucas Beltrán
- Ángel Correa -ultimando detalles con Tigres-.
Tigres volvió a cambiar las condiciones y podría caerse la llegada de Ángel Correa a River
Los números de Esequiel Barco en River
En su paso por el club millonario, entre enero del 2022 y agosto del 2024, Barco acumuló un total de 127 partidos, en los que anotó 17 goles y dio 19 asistencias. Además, ganó 3 títulos locales.
En síntesis
- Thiago Almada no se sumará a River Plate en este mercado de pases.
- Spartak Moscú pide 7 millones de dólares por el 50% de Esequiel Barco.
- Esequiel Barco acumuló 127 partidos, 17 goles y 3 títulos en River Plate.