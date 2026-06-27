River hoy: Borré cada vez más cerca e incertidumbre por el futuro de Juanfer Quintero

Todas las novedades del Millonario de este sábado 27 de junio, con el plantel en Alicante, los borrados en Cantilo y el foco en mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 27 de junio de 2026, con la mira puesta en el mercado de pases. Rafael Santos Borré, a un paso de volver a Núñez, se prepara una nueva oferta por Gio Simeone, Salas mostró la intimidad de los borrados y Juanfer Quintero puso en duda su futuro.

Borré, a un paso de volver a River

River continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases. Luego de haber acordado las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, el Millonario busca alternativas para la ofensiva, posición en la que se vincularon nombres como Ángel Correa y Giovanni Simeone.

Sin embargo, quien está más cerca de convertirse en refuerzo para esta zona es un viejo conocido, que supo transformarse en un hombre de la casa de Núñez: Rafael Santos Borré.

Quedan por pulirse finos detalles para que que Rafa vuelva a ser jugador del Millonario. El futbolista colombiano resignará una parte importante del salario que percibe en Brasil para regresar a River, y el club de Núñez pagará 2.5 millones por su ficha para que se efectúe el traspaso.

Rafael Santos Borré. (Foto: Getty).

Torino no quiere negociar, pero River prepara nueva oferta

Según pudo saber Bolavip, de momento las negociaciones por el delantero de 30 años están muy complicadas porque la dirigencia de Torino se ha mantenido firme en su postura de no transferirlo. La operación no está cien por ciento caída, pero si invita a estas alturas a evaluar otras opciones.

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El club italiano viene de contratar a Ignazio Abate como su nuevo entrenador, firmándole un contrato hasta junio de 2028, y las prioridades de la dirigencia pasar de momento por nutrirlo de una plantilla competitiva. Por esa razón, la evaluación del DT en relación a los futbolistas de los que dispone será clave para que exista o no una chance futura para El Millonario.

Así y todo, en River no se dan por vencidos y preparan una oferta de más de 10 millones de dólares para contar con Gio Simeone. Cabe destacar que Torino pretendía una cifra cercana a esa para venderlo, por lo que habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero en Núñez irán fuerte a la carga por él.

Giovanni Simeone. (Foto: Getty).

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Quintero puso en duda su futuro

El pasado viernes la Selección Colombia se entrenó en la vieja cancha de Inter Miami y una vez finalizada la práctica, algunos jugadores dialogaron con la prensa. A Juanfer Quintero le consultaron sobre su futuro, pero el talentoso mediocampista gambeteó la pregunta, puso una cara extraña y se fue sin responder.

Pese a no haber dado una respuesta clara, todo indica que no le es un tema cómodo para hablar y seguramente debe estar analizando su futuro. En River saben muy bien que la decisión post Mundial puede llegar a ser irse, aunque no habrá una definición hasta que finalice la participación de la Selección Colombia en el certamen.

¿QUÉ PASA CON JUANFER POST MUNDIAL? 🔴⚪🏆🤔



🎙️ @fedesaint le consultó al atacante colombiano sobre su continuidad en River y prefirió no responder la pregunta 🔴⚪



ℹ️ Si bien después de la derrota en la final ante Belgrano su futuro en el club parecía parecia estar lejos del… pic.twitter.com/PCkJM5u1eN — Diario Olé (@DiarioOle) June 26, 2026

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Salas mostró la intimidad de los borrados

Al mismo tiempo que el grupo de 19 futbolistas elegidos por Eduarco Coudet comenzó con los trabajos de pretemporada que River realiza en Alicante, España; en el predio de Cantilo a comenzaron a entrenarse aquellos futbolistas que fueron declarados prescindibles por el DT, mientras esperan que se resuelva su futuro.

Mientras las redes sociales del club han elegido ignorar lo que sucede de este lado del océano, enfocándose en el día a día de los que trabajan con Chacho, Maximiliano Salas utilizó sus redes sociales para compartir algunas imágenes del grupo de relegados. “Siempre para adelante”, escribió el delantero en una de las tres fotos que publicó en sus historias de Instagram.

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